Politologu Roland Bejko duke folur në edicionin e lajmeve në MCN TV mbi protestën e thirrur nga Berisha më 23 dhjetor tha që ajo nuk është mosbindje civile, madje nuk mund të konsiderohet as mosbindje politike. Ndërsa mbi propozimin për sanksionimin në Kushtetutë të qeverisë teknike para zgjedhjeve, Bejko thotë se do të ishte një vendim i mirë, por theksoi se Berisha është vonë dhe së pari duhet të dilte dhe të deklaronte prishjen e marrëveshjes së 2008.

“Sa i përket asaj që Berisha quan mosbindje civile, vetëm mosbindje civile nuk kemi. Nuk ka fituar mbështetjen e asaj pjese civile, jo politike të shoqërisë, prandaj quhet mosbindje civile, ndryshe do quhej mosbindje politike. Mosbindje politike po kryen Berisha, por edhe kjo mbetet për t’u analizuar, edhe mosbindje politike do ishte po të kishte thyer disa rregulla. Po as mosbindje politike s’kemi, kemi vetëm lëvizje të dëshpëruara të Berishës për të fituar simpatinë e qytetarëve, por fiton vetëm mërinë e tyre.

Do të ishte mirë nëse sanksionohej qeveria teknike në Kushtetutë, por është vonë Berisha me këtë gjë. Që nga momenti që mori PD-në me dhunë duhet të dilte dhe të deklaronte prishjen e marrëveshjes së 2008, që të dukej sikur ka kapërcyer gabimet e vetvetes. Marrëveshja e 2008-ës që bëri me Edi Ramën e shkatërruan institucionalisht shtetin shqiptar, ku kryetarët e partive u bënë edhe më të fortë, dhe pushtetet e tjera, Presidenti, Parlamenti, u bënë të varura nga ekzekutivi. Berisha mendoi se do ishte i volitshëm ky pazar për sa kohë të ishte kryeministër, dhe pas meje u bëftë qameti, dhe i mori Rama të gjitha. Po të prishet marrëveshja e 2008, dhe të hapet një dialog i gjerë, për ta bërë Kushtetutën e duhur, kjo do ishte diçka e mirë.

Berisha sapo e mbylli një Pazar me Ramën, dhe kishte mundësinë ta përfundonte njëherë e mirë. Ata bashkë janë. Po mbajnë të akaparuar gjithë domenin politik, s’ka hapësira për partitë e reja. Ata e kanë bërë pazarin e madh dhe tani gara është kush do jetë në pushtet mes tyre, Berisha apo Rama. Unë e kam thënë që me votën diasporës opozita humbet, kam qenë pro votës së diasporës me propozimin e PD-së së vulës, me votim dhe numërim elektronik”.

Bejko tha që Rama ka informacionin e duhur që Veliaj do bjerë dhe e ka shmangur që mos ketë kosto politike.

/S.T