Analisti Preç Zogaj ka deklaruar në emisionin “Trialog” të Alba Alishanit në RTSH1 se protesta është një sinjal për reflektim.
Sipas tij, kërkesat e qytetarëve shkojnë përtej një proteste të thjeshtë dhe prekin probleme thelbësore të demokracisë dhe qeverisjes.
Zogaj tha se qeveria nuk duhet të fokusohet vetëm në aspektin e protestës si fenomen, por të kuptojë thelbin e kërkesave që kanë dalë në pah.
“Qeveria do të përballet me kërkesat sepse ato i ka bërë dhe protesta e madhe, jo vetëm kjo e vogla. Kërkesat, protestat e mëdha dhe problematikat nganjëherë janë përtej protestës. Ajo është marri dhe poshtërsi. E kemi thënë se sipërmarrja e lirë e mban vendin, kapitali e mban vendin. Zhvillimi i vendit ka ardhur pikë së pari nga nisma e lirë, nga sipërmarrja e lirë, e mesme dhe e vogla, që nuk ka pse konfundohet me një grusht oligarkësh”, – tha ai.
Zogaj vuri në dukje se mazhoranca tani po përballet me një realitet të ri.
“Protesta me sondazhe është rreth 40 e sa, protesta vazhdon përtej Bulevardit. Nuk ka shtëpi që nuk gjen ndonjë që është me kërkesat”, – shtoi analisti.
Zogaj përmendi episodin e Zvernecit, duke e quajtur atë “sintezë” të gjithë asaj që po ndodh.
“Protagonizmi pra dhe Zverneci, episodi i Zvernecit ishte sinteza e kësaj që nxori një gjë që këtu askush s’është pyetur. Pra ka shumë probleme. Unë do ta quaja për fat që papritur del një publik i madh që ekspozon këtë realitet. Është një kambanë alarmi për reflektim”, – deklaroi Zogaj.
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