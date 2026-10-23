Analisti Arben Meçe ka komentuar protestat e fundit në Tiranë, duke i cilësuar aktet e dhunshme si terroriste dhe antishqiptare. Sipas tij, sulmet janë drejtuar ndaj pronës private dhe shtetit.
Meçe u shpreh se qytetarët e Tiranës janë distancuar nga protestat e dhunshme, duke e interpretuar këtë si një bojkot ndaj Berishës.
Sipas Meçes, në protestën e të shtunës nuk ka për të ndodhur asgjë, sepse qytetari është distancuar nga aktet e dhunshme.
Janë akte terroriste me burim dhe origjinë në Rusi. Vala goditëse u drejtua ndaj pronës private dhe shtetit. Qytetari i Tiranës e ka dhënë mesazhin, e ka bojkotuar Berishën. Dy ditët e fundit ke vetëm militantë politikë dhe nuk ke qytetarë.
Nesër nuk do të ndodhë asgjë, sepse qytetari është distancuar nga aktet e dhunshme terroriste, antishqiptare. Është edhe militant i PD-së, ku sekti berishian këtij personi, në shërbim të interesave serbo-ruse, i ka vënë kufirin te thana.”
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