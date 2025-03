Në muajin mars të vitit të kaluar, Ministria e Financave u tërhoq nga detyrimi që pronarët e banesave që jepen me qira nëpërmjet AirBnB apo Booking të regjistroheshin në QKB.

Gjatë muajve të fundit, në Tiranë janë rritur ndjeshëm aktivitet e paligjshme që zhvillohen pikërisht në këto ambiente, të cilat kryesisht ndodhen në bllok pallatesh e në zona të tej populluara. Rasti më i fundit ishte shfrytëzimi i 44 vajzave kolumbiane për prostitucion në banesa të marra me qira në platformën Airbnb, si dhe më herët i një vajze të mbajtur peng në zonën e Astirit ku me një grup vajzash e djemsh kishin konsumuar lëndë narkotike.

Eksperti Fation Softa thotë se për personat që japin banesat me qira dhe në to ushtrohet aktivitet kriminal, duhet të ketë ndjekje penale, deri në sekuestrim të ambientit.

“Këto struktura duhet të jenë të regjistruara. E dyta duhet të ngarkohen me përgjegjësi administratorët e pallateve të cilët duhet të informojnë. Duhet të ngarkohet me përgjegjësi ligjore ai që e përdor këtë strukturë, pra pronari i asaj strukture që e jep këtë gjë dhe si duhet të ketë një regjistër. Duhet të ketë detyrimin ligjor të informojnë për aktivitetin që bëjnë dhe në rastet kur aktiviteti i tyre është i paligjshëm do të thotë që është i padeklaruar vendi, nipti ose përgjegjësitë që kanë, atëherë duhet të merren masa ndoshta ligjore, duke filluar që nga bllokimi i aktivitetit, që nga procedimi penal ndaj tyre dhe pse jo nëse këta përdorin si qendër prostitucioni, të shikohet mundësia deri në sekuestrimin e banesës së tyre. Pra duhet të shtohet presioni ligjor”, tha për A2 CNN eksperti Fation Softa.

Por a duhet të legalizohet prostitucioni në vendin tonë? Eksperti Fation Softa nuk është i sigurt nëse kjo e zgjidh problemin por thotë se ka nevojë të ketë më shumë kontroll, jo vetëm mbi territorin, por që në Pikat Kufitare.

“Sot vijnë prostitutat, nesër mund të vijnë grupet terroriste. Pra në mënyrën e kontrollit të sistemit hyrje-daljet në Pikat Kufitare, patjetër duhet të jetë më e kontrolluar. Pastaj nëse ky fenomen duhet të disiplinohet apo duhet të legalizohet unë nuk jam në gjendje të shprehem sepse menjëherë duhet të marr krahun e dikujt apo krahun e dikujt tjetër pa dëshiruar, them se duhet të jetë referendum”, shtoi eksperti.

Pak ditë më parë, policia goditi në Tiranë një bazë prostitucioni me vajza kolumbiane, të cilat pasi dolën në gjykatë deklaruan se nuk kishin dijeni që në Shqipëri ky aktivitet ishte vepër penale.