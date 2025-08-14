Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë diskutuar një model për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë. E gjitha ka të bëjë me një ngjashmëri totale me situatën në Bregun Perëndimor dhe Rripin e Gazës. Lajmi është bërë i ditur nga burime ekskluzive për median britanike The Times.
Sipas këtij skenari, Rusia do të kishte kontroll ushtarak dhe ekonomik mbi Ukrainën e pushtuar nën organin e vet qeverisës, duke imituar sundimin de facto të Izraelit mbi territorin palestinez të marrë nga Jordania në vitin 1967, shkruan A2.
Ideja u ngrit një javë më parë në diskutimet midis Steve Witkoff, të dërguarit të paqes të Presidentit Trump, dhe homologëve të tij rusë, sipas një burimi pranë këshillit të sigurisë kombëtare të SHBA-së. Witkoff, i cili është ngarkuar gjithashtu nga Trump me detyrën për të sjellë paqe në Lindjen e Mesme, kuptohet se e mbështet idenë, të cilën amerikanët besojnë se anashkalon barrierat në kushtetutën ukrainase për të lëshuar territor pa mbajtur një referendum “gjithë-ukrainas”.
Presidenti Zelensky ka refuzuar të pranojë dorëzimin e tokës, por modeli i pushtimit mund të jetë një mekanizëm për të lejuar një armëpushim pas tre vitesh e gjysmë lufte. Sipas këtij modeli, kufijtë e Ukrainës nuk do të ndryshojnë, ashtu siç kufijtë e Bregut Perëndimor kanë mbetur të pandryshuar për 58 vjet, vetëm nën kontrollin izraelit.
“Do të jetë sikur Izraeli të pushtojë Bregun Perëndimor”, tha burimi para samitit të Trump me Presidentin Putin në Alaska të premten. “Me një guvernator, me një situatë ekonomike që shkon në Rusi, jo në Ukrainë. Por do të jetë ende Ukraina, sepse … Ukraina nuk do të heqë dorë kurrë nga sovraniteti i saj. Por realiteti është se do të jetë territor i pushtuar dhe modeli është Palestina”, citon The Times.
Megjithatë, një zëdhënëse e Shtëpisë së Bardhë e mohoi raportin. “Ky është një lajm i rremë”, tha Anna Kelly me anë të një reagimi në X. “Asgjë e kësaj natyre nuk është diskutuar kurrë me askënd.”
Pushtimi i Izraelit është shpallur i paligjshëm nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, e cila nuk njihet nga SHBA-të dhe pranohet vetëm pjesërisht nga Rusia. Në mars të vitit 2022, gjykata urdhëroi Rusinë të “pezullojë menjëherë operacionet ushtarake” në Ukrainë, me një votim prej 13 votash pro dhe dy kundër, në të cilin gjyqtarët rusë dhe kinezë ishin kundër. Urdhri është i detyrueshëm për Rusinë, por gjykata nuk ka mjete për ta zbatuar atë.
Leave a Reply