Reduktimi i numrit të deputetëve duke e çuar parlamentin nga 140 në 101 ishte një nga propozimet e kryeministrit Rama në Asamblenë e Partisë Socialiste. Çuditërisht, pakësimi i deputetëve është një nga pikat me të cilat kreu i opozitës, Sali Berisha, bie dakord me rivalin e tij. Në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ai thotë se krijimi i dy dhomave do të ishte “zhvillim pozitiv”.
“Ekzistenca e dy dhomave mendoj se do të ishte një zhvillim pozitiv dhe nënkuptonte pa diskutim një reduktim të numrit të dhomës së parë”, tha Berisha.
Më tej shtoi se kjo nuk është përparësi, megjithatë, numri duhet i arsyeshëm.
“Nuk është asnjë përparësi për ne kjo. Natyrisht, ka shumë gjëra përpara që duhet të marrin përgjigje, por vendosja e dy dhomave me një numër të arsyeshëm, jo të fryrë sepse këto janë shpenzime për qytetarët. Megjithatë, ky flet heqim kaq deputetë e aq deputetë dhe në pamje të parë, qëndron.:
Berisha vijoi duke thënë se krijimi i dy dhomave ka qenë projekt i Partisë Demokratike.
“Unë për krijimin e dy dhomave ka qenë një projekt i yni dhe e vërteta është që edhe i ndjeri Sabri Godo e shtronte në mënyrë të përsëritur dhe e kemi ndryshuar shumë herë. Kjo është, por kjo nuk ka një përparësi për ne”, përmbylli ai.
