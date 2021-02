Propozimi i ish-prokurorit: Lirimet para kohe me kusht për VIP-at e krimit t’i kalojnë SPAK-ut

Ish-prokurori Shkëlqim Hajdari, propozoi në “Real Story”, në “News 24”, që lirimet me kusht përpara kohe për personat e dënuar për krim të organizuar, t’i kalojnë për kompetencë SPAK dhe gjykatave përkatëse.

Hajdari theksoi se SPAK si strukturë është më e mbrojtur nga presionet e mundshme të krimit të organizuar dhe punonjësit e saj kanë paga më të mira, e në këtë mënyrë sipas tij zhbëhet korrupsioni.

Gjithashtu shtoi se për krime më të lehta gjykatat duhet të japin vendime më liberale.

“Duhet bërë një ndryshim ligjorë. Nuk duhet bërë lirimi i parakohshëm me kusht, sepse historia tregoi se janë vuenrabël përballë presionit që i vjen nga krimi i organizuar. Ne duhet të bëjmë një ndryshim ligjorë, që lirimi i parakohshëm me kusht për krimet e rënda, t’i bëjë po SPAK. Këtë ide e kam reflektuar gjatë gjithë kohës, pasi personat që janë dënuar ashpër bëjnë krim dhe brenda. SPAK është i mbrojtur. Presionet që vijnë nga grupet kriminale janë më të pakta pasi struktura është më e mbrojtur, punonjësit janë më të paguar dhe kanë në dorë subjekte që janë në hetim jashtë. Kjo përbën sens mendoj unë. Do të ishte pozitive që për krimet e tjera duhet të ketë dënime më liberale dhe për këto lirime, për gjykatat përkatëse të mbetet po kjo skemë që është”, tha Hajdari