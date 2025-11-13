Këtë të enjte në Tiranë, 13 nëntor, u zhvillua një aktivitet prezantues për projektin e ri të Këshillit të Europës “Mbështetje për Ciklin e Procesit Zgjedhor në Shqipëri – Zyra e Këshillit të Evropës në Tiranë (SECA)”. I ftuar ishte edhe Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, i cili tha se ky është një nga projektet më të rëndësishme për KQZ-në që ka të bëjë me trajnimin e administratës zgjedhore.
Ai bëri me dije se nga 40 mijë komisionerë që angazhohen në procesin zgjedhor, vetëm 30% e tyre janë të trajnuar nga KQZ. Celibashi theksoi se dominimi vetëm nga partitë politike i administrimit të zgjedhjeve ka krijuar, “handikapin e vet në lidhje me standardin profesional të administrimit të zgjedhjeve”. Prandaj bëri thirrje se është e rëndësishme që edhe në kuadër të reformës zgjedhore kjo çështje të jetë ndër të parat që duhen adresuar nga politika shqiptare.
Me këtë rast rikonfirmoi qëndrimin e KQZ-së se mënyra se si është organizuar administrata zgjedhore në Shqipëri duhet të ndryshojë.
“Më së pari është rasti ta rikonfirmoj qëndrimin dhe pikëpamjen e KQZ-së për të ndryshuar definitivisht mënyrën si administrata zgjedhore në Shqipëri është e organizuar. Absolutisht kjo nuk do të thotë që partitë politike të zhvishen tërësisht nga interesi i tyre jo e jo, por edhe nga mundësia për të qenë pjesë e administrimit, por jo siç është sot që 100% e procesit administrohet prej tyre”, tha ai.
Sipas Celibashit ky projekt është ndër më të rëndësishmit e KQZ pasi do ta ndryshojë situatën e administrimit të zgjedhjeve “në mënyrë dramatike për mirë”.
“Jemi të ndërgjegjshëm që ky është një proces i vështirë dhe do marrë kohën e vet. Është një proces që kërkon mbështetjen jo vetëm të shoqërisë civile, por edhe të partive politike. Për fat duket që së fundmi edhe ata e kanë kuptuar që mënyra si administrata zgjedhore është organizuar dhe çfarë kjo administratë jep ka nevojë të ndryshohet dhe i mbështesin, të paktën nga ajo që kemi konstatuar, përpjekjet e KQZ-së por edhe partnerët të KQZ-së për të shkuar në këtë drejtim. Do të jetë një ndryshim thelbësor në atë sesi zgjedhjet mund të administrohen në të ardhmen”, tha Celibashi.
