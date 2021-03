Një parashutist 38-vjeçar, Rahim Hajir, bëri një propozim martese gjatë fluturimit nga 13 mijë metra lartësi, pikërisht mbi Grand Canyon në Arizona, shkruan today.it.

38-vjeçari i bëri të fejuarës së tij 27-vjeçares, Kaitlyn Roule, propozimin pasi u hodh nga një aeroplan që fluturonte mbi kanion.

Për fat të mirë, djali mori një ”po” të vajzës dhe bashkëshortët e ardhshëm gjithashtu arritën të vendosnin edhe unazat e fejesës në ajër.

Rahim në fakt e dinte që mbajtja e unazës gjatë hedhjes me parashutë do të ishte një rrezik, për këtë arsye ai kishte përgatitur një plan ‘B’: një unazë rezervë në rast se e para do të humbiste.

Propozimi ajror i dasmës fjalë për fjalë e befasoi Kaitlyn, e cila kurrë nuk e kishte përmendur këtë temë me partnerin e saj.

