Moska i propozoi SHBA-së një marrëveshje speciale sipas së cilës Kremlini do të ndalonte së ndari informacione inteligjence me Iranin, siç janë koordinatat e sakta të aseteve ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme, nëse Uashingtoni do të ndalonte së furnizuari Ukrainën me informacione rreth Rusisë. Dy persona të njohur me negociatat SHBA-Rusi thanë se një propozim i tillë u bë nga i dërguari rus Kirill Dmitriev te të dërguarit e administratës Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, gjatë takimit të tyre javën e kaluar në Miami.
SHBA-të e hodhën poshtë propozimin, thekson Politico. Megjithatë, vetë ekzistenca e një propozimi të tillë ka ngjallur shqetësim midis diplomatëve evropianë, të cilët shqetësohen se Moska po përpiqet të fusë një pykë midis Evropës dhe SHBA-së në një moment kritik për marrëdhëniet transatlantike, shkruan A2.
Një diplomat i BE-së e quajti propozimin rus “skandaloz”. Marrëveshja e sugjeruar ka të ngjarë të nxisë dyshimet në rritje në Evropë se takimet Witkoff-Dmitriev nuk po sjellin përparim konkret drejt një marrëveshjeje paqeje në Ukrainë, por në vend të kësaj shihen nga Moska si një shans për të joshur Uashingtonin në një marrëveshje midis dy fuqive që e lë Evropën në anë. Të enjten, Kremlini tha se bisedimet e paqes të ndërmjetësuara nga SHBA-të për Ukrainën ishin “në pritje”.
Rusia i ka bërë propozime të ndryshme SHBA-së në lidhje me Iranin, të cilat i kanë refuzuar të gjitha, tha një person tjetër i njohur me diskutimet. Ky person tha se SHBA-të gjithashtu hodhën poshtë një propozim për të transferuar uraniumin e pasuruar të Iranit në Rusi, i cili u raportua për herë të parë nga Axios.
Rusia ka zgjeruar shkëmbimin e inteligjencës dhe bashkëpunimin ushtarak me Iranin që nga fillimi i luftës, tha një person i informuar mbi inteligjencën. Wall Street Journal raportoi e para rritjen dhe shkroi se Moska po ofron imazhe satelitore dhe teknologji dronësh për të ndihmuar Teheranin të shënjestrojë forcat amerikane në rajon. Kremlini e quajti atë raport “lajm të rremë”.
Trump la të kuptohej një lidhje midis shkëmbimit të inteligjencës me Iranin dhe Ukrainën gjatë një interviste të kohëve të fundit me Fox News, duke thënë se Presidenti rus Vladimir Putin “mund t’i ndihmojë ata [Iranin] pak, po, mendoj, dhe ai ndoshta mendon se ne po ndihmojmë Ukrainën, apo jo?”
SHBA-të vazhdojnë të ndajnë inteligjencë me Ukrainën, edhe pse kanë zvogëluar mbështetjen tjetër. Uashingtoni ndërpreu shkurtimisht shkëmbimet vitin e kaluar pas një takimi katastrofik në Zyrën Ovale midis Trump dhe Presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy. Kjo ndërprerje e menjëhershme e shkëmbimit të inteligjencës amerikane shkaktoi një përplasje kaotike midis aleatëve dhe ekspozoi tensione të thella në partneritetin me Kievin.
