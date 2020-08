Pronari i lokalit në Shijak shkel rregullat anti-Covid, merr një gjobë të madhe

Dasëm në Shijak e muzikë në Durrës. Gjobitet pronari i lokalit në Shijak me 1 milion lekë,

Shërbimet e Policisë në Komisariatin e Policisë Shijak, në vijim të kontrolleve të ushtruara në subjekte të ndryshme, me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19, kanë evidentuar në fshatin Sallmone, Shijak, një lokal që kishte organizuar dasmë në kundërshtim me Aktin Normativ, duke mos respektuar distancën e sigurisë midis personave. Për këtë subjekt me pronar shtetasin Sh.Ç., shërbimet e Policisë kanë vendosur masë administrative 1.000.000 lekë.