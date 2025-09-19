Flobert Ajazi, pronari 35-vjeçar i “Auto Ajazi”, ka ndërruar jetë mëngjesin e kësaj të premte në Dalje të Vorës, pasi është përfshirë në një aksident të trefishtë. Ajazi ka ndërruar jetë në vendngjarje, ndërsa dy pasagjerët e tij ndodhen në spital.
“Rreth orës 08:30, në dalje të Vorës, janë përplasur automjetet me drejtues shtetasit B. G., F. H. dhe F. A. Si pasojë, ka humbur jetën shtetasi Flobert Ajazi, 35 vjeç dhe janë dëmtuar 2 pasagjerë në automjetin që drejtonte ai”, thuhet në njoftimin e Policisë.
Newsbomb.al mëson se i riu me origjinë nga Dibra jetonte mes Shqipërisë dhe Koresë së Jugut, ku kishte origjinën biznesi i tij për importimin e makinave të përdorura dhe tregtimin më pas në vendin tonë.
Flobert Ajazi kishte dhe ndër makinat e veçanta që qarkullonin në rrugët e Shqipërisë, një Audi S8 me ngjyra të kombinuara kuqezi. Fatkeqësisht, 35 vjeçari humbi jetën në rrugë duke jetuar pasionin e tij deri në ditën e fundit.
Për vdekjen e Flobertit ka reaguar dhe vëllai i tij, i cili njofton familjarë, miq dhe klientë të “Auto Ajazi” se varrimi do të bëhet nesër, në Kamëz, Laknas.
“Me hidhërimin më të madh ju njoftoj për ndarjen nga jeta të vëllait tonë, Flobert Ajazi. Varrimi bëhet nesër, më 20 Shtator ora 14:00 në Kamëz-Laknas”, shkruhet në lajmërimin e familjes Ajazi për ndarjen e parakohshme nga jeta të Flobertit.
