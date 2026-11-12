Prokuroria e Fierit mësohet se ka lëshuar sot (12 nëntor) urdhër-arresti për drejtorin e Spitalit Memorial të Fierit, Erblin Dollakaj.
Lajmi raportohet nga TCH dhe informohet se në kuadër të hetimeve janë duke u ushtruar kontrolle nga Oficerët e Policisë Gjyqësore (OPGJ) dhe shërbimet e Policisë.
Ende nuk ka informacion zyrtar lidhur me arsyet e urdhër-arrestit apo akuzat që rëndojnë ndaj drejtorit të spitalit.
Nga ana tjetër edhe SPAK kë kërkuar kryerjen e disa kontrolleve në atë spital.
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