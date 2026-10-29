Prokurorët në Massachusetts kanë kërkuar nga gjykata të rrëzojë kërkesën e Lindsey Clancy për pushimin e akuzave ndaj saj, duke argumentuar se procesi penal duhet të vazhdojë me një gjykim të ri, pasi juria nuk arriti një vendim përfundimtar.
Në kërkesën e paraqitur të hënën, prokurorët theksuan se shpallja e gjykimit të pavlefshëm ishte e nevojshme për shkak të bllokimit të jurisë dhe se autoritetet duhet të kenë mundësinë të vazhdojnë ndjekjen penale për vdekjen e tre fëmijëve të vegjël, Cora, Dawson dhe Callan Clancy.
Lindsey Clancy akuzohet për vrasjen e tre fëmijëve të saj, të moshës 5 vjeç, 3 vjeç dhe 8 muajsh, në banesën e familjes në Duxbury, Massachusetts, në vitin 2023.
Gjyqi ndaj saj u zhvillua gjatë verës, por në shtator u shpall i pavlefshëm, pasi juria njoftoi gjyqtarin se nuk kishte arritur një marrëveshje, pas shtatë ditësh diskutimesh.
Mbrojtja kërkon pushimin e çështjes
Avokatët e Clancy-t kanë kërkuar rrëzimin e akuzave, duke u mbështetur te parimi juridik i ndalimit të gjykimit të dyfishtë për të njëjtën vepër penale. Sipas mbrojtjes, ajo nuk duhet të përballet sërish me të njëjtat akuza.
Prokurorët, nga ana tjetër, argumentojnë se ky parim nuk zbatohet në rrethanat e çështjes, pasi gjykimi i parë përfundoi pa një vendim të jurisë. Sipas tyre, rruga ligjore është zhvillimi i një procesi të ri gjyqësor.
Përplasjet për qëndrimin e jurisë
Një nga pikat kryesore të debatit lidhet me një anëtar të jurisë, i cili nuk ndryshoi qëndrimin e tij gjatë diskutimeve dhe që, sipas raportimeve, ka deklaruar se është përballur me ngacmime pas përfundimit të procesit.
Sipas pretendimeve të raportuara nga palët, 11 anëtarët e tjerë të jurisë ishin të gatshëm ta shpallnin Clancy-n të pafajshme për shkak të gjendjes së saj mendore. Mbrojtja e saj ka argumentuar se ajo vuante nga psikoza pas lindjes dhe nuk ishte penalisht përgjegjëse për veprimet e saj.
Megjithatë, këto pretendime mbeten pjesë e debatit gjyqësor dhe nuk përbëjnë një vendim përfundimtar mbi përgjegjësinë penale të të pandehurës.
Tashmë i takon gjykatës të vendosë nëse kërkesa për pushimin e akuzave do të pranohet apo nëse prokuroria do të lejohet të vazhdojë me një gjykim të ri.
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Burimi: Botë
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