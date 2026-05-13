Prokuroria ka propozuar përsëri një dënim me 7 vjet burg, një gjobë prej 300 eurosh dhe një heqje të së drejtës për të kandiduar për pesë vjet kundër ish-presidentit francez Nicolas Sarkozy, në rastin e financimit të dyshuar libian të fushatës së vitit 2007.
Propozimi u formulua nga Prokurori i Përgjithshëm Rodolphe Jouy-Birman, i cili argumentoi para gjykatës se “ai duhet të ndëshkohet sipas seriozitetit të veprimeve”, duke shtuar se ish-presidenti duhet “të trajtohet si çdo i pandehur tjetër”.
Propozimi i prokurorisë është i njëjtë me atë të paraqitur në shkallën e parë. Në një vendim të mëparshëm, Sarkozi u dënua me pesë vjet burgim me kusht, një gjobë prej 100,000 eurosh dhe një heqje të të drejtave politike për pesë vjet me efekt të menjëhershëm.
