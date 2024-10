Në SPAK një front i ri “lufte” lindi këtë të mërkurë mes PS dhe PD. Pak pasi socialistët paditën deputetët e PD për aksionin e tyre të dhunshëm parlamentar, demokratët u kundërpërgjigjën me një padi ku akuzojnë 73 kolegë të mazhorancës për veprën penale “moszbatim i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese”, në lidhje me votimin për mandatin e ish-ministres së Jashtme, Olta Xhaçka.

Për këtë front të ri ku u zhvendos beteja politike, ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Taulant Balla tha në “Ditari” i A2 CNN se socialistët me votën e tyre kundër kërkesës së PD për heqjen e mandatit nuk kanë penguar asnjë vendim të Gjykatës Kushtetuese.

Balla sqaroi më tej se deputeti është i lirë të votojë sipas dëshirës së tij dhe nëse do t’i imponohej votimi do të përbënte një shkelje të Kushtetutës.

“E para, nuk e di për cilin nen të Kodit Penal është ngritur padia por mos harroni asnjëherë se nuk ka asnjë lloj vendimi që e detyron deputetin për votën që jep. Ka një nen të Kushtetutës, në mos gaboj neni 74 që thotë se deputeti nuk mban përgjegjësi për votën e vetë. Nëse do të ishte e kundërta nuk do kishte nevojë të kishte Parlament. Nëse i thotë dikush sot kështu, atëherë për çfarë do ishte deputeti”, tha Balla në “Ditari” i A2 CNN.

Balla edhe njëherë rikonfirmoi qëndrimin e socialistëve se ajo që bëri Kuvendi në rastin Xhaçka “është gjëja e duhur”. Sipas tij, vendimi i Gjykatës Kushtetuese bie ndesh me vendime të këtij institucioni marrë ndër vite për të çështje me të njëjtin kazus, ndaj PS do t’i drejtohet Komisionit të Venecias.

“Të gjendur para një situata ku vetë Gjykatës Kushtetuese ka disa vendime, njëri ndryshe nga tjetri, për të njëjtën kazus ka vendim në 2016 ndryshe, një në 2023, e një në 2024. Unë personalisht, se kam votuar edhe unë që kam abstenuar, sepse kam bindjen që kjo gjë ka një zgjidhje që është interpretimi nga Venecia”, deklaroi Balla në “Ditari” i A2 CNN.