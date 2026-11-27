Prokuroria belge ka kërkuar 10 vite burg për Alush Takën, i njohur edhe si Alush Kallulli, të cilin e akuzon si drejtues të një organizate kriminale që merrej me përpunimin, paketimin dhe transportimin e kokainës në disa vende të Evropës. Emri i tij është përmendur më herët edhe në Francë, ku, sipas raportimeve të mediave belge, është dënuar në vitin 2014 për trafik droge, ndërsa në janar të vitit 2025 u shpall në kërkim nga Policia e Vlorës pas zbulimit të një pistolete me silenciator në banesën e tij.
Zhvillimi më i fundit në dosjen belge u regjistrua më 26 nëntor 2026, gjatë seancës gjyqësore në Anversë. Prokuroria kërkoi 10 vite burg për Alush Takën dhe të njëjtin dënim për një tjetër të pandehur, Ermal H. Për 32 personat e tjerë që janë pjesë e procesit, u kërkuan dënime nga tre deri në tetë vite burg.
Në këtë çështje janë gjithsej 34 të pandehur, 33 shqiptarë dhe një shtetas belg, por në seancën e 26 nëntorit u paraqitën vetëm dy prej tyre. Gjykata nuk ka dhënë ende vendimin përfundimtar, ndaj kërkesa për 10 vite burg për Takën përfaqëson qëndrimin e prokurorisë dhe jo një dënim të shpallur nga gjykata.
Hetimi nisi nga mbetjet e kokainës në Anversë
Dosja ndaj organizatës nisi në shtator të vitit 2023, kur punonjës të bashkisë së Anversës, gjatë kontrollit të disa qeseve me mbeturina në lagjen Eilandje, zbuluan ambalazhe dhe materiale që dyshohej se përdoreshin për përzierjen e kokainës.
Hetimet e policisë belge çuan në identifikimin e një apartamenti në një kullë banimi në Kattendijkdok-Westkaai, që dyshohej se shërbente si qendër operacionale e grupit. Organizata përdorte edhe ambiente të tjera në qytet për përpunimin dhe paketimin e kokainës, e cila më pas transportohej në vende të ndryshme të Evropës, sipas porosive të grupeve të tjera kriminale.
Pikërisht për këtë rol, prokurori e cilësoi organizatën si “DHL-ja ose PostNL-ja e mjedisit kriminal”, duke iu referuar shërbimeve logjistike që ajo dyshohet se ofronte për rrjete të tjera të trafikut të drogës.
Përmes përgjimeve dhe vëzhgimeve, autoritetet belge arritën të identifikonin personat e dyshuar të përfshirë në aktivitet. Për të përcaktuar identitetin e drejtuesit të dyshuar, policia shpërndau fotografinë e tij në shërbimet policore të vendeve të tjera evropiane. Sipas raportimit të gazetës belge “Nieuwsblad”, ishin autoritetet franceze ato që konfirmuan se bëhej fjalë për Alush Takën, nga Vlora.
E kaluara në Francë dhe dënimi i vitit 2014
Identifikimi i Takës nga autoritetet franceze lidhet edhe me të kaluarën e tij në këtë shtet. Sipas raportimit të mediave belge, në vitin 2014 drejtësia franceze e kishte dënuar për transportimin e ngarkesave me kokainë përmes automjeteve të pajisura me ndarje të fshehta, në rajonin e Bretanjës.
Hetuesit belgë dyshojnë se, pas vuajtjes së dënimit në Francë, Taka ishte rikthyer në aktivitetin kriminal. Në dosjen e re, përgjimet e policisë kanë dokumentuar edhe përfshirjen e dyshuar të organizatës në grabitjen e një ngarkese me kanabis.
Largimi nga baza në Anversë dhe kontrollet e qershorit 2024
Në prill të vitit 2024, grupi që dyshohet se drejtohej nga Alush Taka u largua nga baza në Anversë. Apartamenti u përdor më pas nga një tjetër organizatë kriminale shqiptare, e cila, sipas prokurorisë belge, drejtohej nga Ermal H.
Në fillim të qershorit të po atij viti, policia belge zhvilloi kontrolle në 12 ambiente të lidhura me hetimin. Në apartamentin në lagjen Eilandje u sekuestruan katër armë zjarri, 50 mijë euro para të vërteta, 50 mijë euro të falsifikuara, si dhe uniforma të policisë holandeze. Në ambiente të tjera u gjetën dhjetëra kilogramë kokainë dhe amfetaminë.
Shpallet në kërkim edhe në Shqipëri
Emri i Alush Takës u përmend edhe në një tjetër njoftim të Policisë së Vlorës, më 24 janar 2025. Gjatë një kontrolli në një banesë në lagjen “10 Korriku”, policia gjeti dhe sekuestroi një pistoletë me silenciator dhe 24 fishekë.
Në lidhje me këtë rast, Alush Kallulli, alias Alush Taka, 46 vjeç në atë kohë, u shpall në kërkim, pasi dyshohej se mbante armën e fshehur në banesë. Policia njoftoi se po punonte për lokalizimin dhe kapjen e tij, ndërsa materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Vlorës.
Tashmë, emri i tij është sërish në qendër të vëmendjes për shkak të dosjes së trafikut të drogës në Belgjikë, ku prokuroria kërkon 10 vite burg. Vendimi përfundimtar i gjykatës pritet të përcaktojë përgjegjësinë penale të tij në këtë çështje.
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