Geoffrey Nice, një nga prokurorët kryesorë që dikur ndoqi kasapin e Ballkanit, Slobodan Millosheviçin, ka vlerësuar se dënimi eventual i ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës nga Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë do të ishte një barrë jashtëzakonisht e rëndë për vendin.
“Do të ishte një barrë për një shtet i cili do të jetojë me një dënim të tillë”, tha ai në një intervistë për Kanal 10, duke shtuar se Kosova, si një shtet që është ende në një fazë të hershëm të zhvillimit, do ta kishte tepër të vështirë ta mbante mbi supe një dënim të tillë.
I pyetur për kërkesën e Zyrës së Prokurorisë së Specializuar që Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Rexhep Selimi të dënohen me nga 45 vjet burgim secili, Nice e ka cilësuar një gjë të tillë si shumë të çuditshme dhe njëkohësisht befasuese.
“Më duket një kërkesë goxha e çuditshme nga prokuroria duke marrë parasysh dënimet që janë bërë edhe për krime më serioze, kërkesë befasuese do të thoja”, shtoi ai.
Të mërkurën në Dhomat e Specializuara të Kosovës u dëgjuan fjalët përfundimtare të ish-krerëve të UÇK-së. Secili prej tyre nguli këmbë se ndihen tërësisht të pafajshëm.
Ata gjithashtu i cilësuan akuzat e Zyrës së Prokurorisë Speciale si të pabazuara dhe të padrejta.
