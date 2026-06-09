Ish-gjyqtari Alaudin Malaj, i ftuar këtë të martë në “Quo Vadis” të moderatores Pranvera Borakaj në Vizion Plus, ka folur për investimin në Zvërnec.
Ai tha se çështja nuk lidhet me pronësinë, por me mënyrën se si është trajtuar procesi i zhvillimit të zonës.
Malaj u shpreh se e shqetëson fakti që në të njëjtën periudhë janë vënë në qendër të vëmendjes dy projekte të rëndësishme për Vlorën, aeroporti dhe Zvërneci.
Ish-gjyqtari pranoi se nuk e njeh nga afër zonën, pasi nuk e ka vizituar asnjëherë, por shtoi se qeveria ka gabuar tek transparenca me qytetarët.
Sipas Malajt, zonat bregdetare mund të sjellin zhvillim pozitiv për Shqipërinë dhe të krijojnë vende të reja pune.
Alaudin Malaj: Nuk ka lidhje me pronësinë. Historia e zhvillimit është tjetër gjë. Mua një gjë më shqetëson. Pse ndodhin në këtë muaj dy gjëra në Vlorë, që janë aeroporti dhe Zvërneci. Në vitin 2026, aeroporti duhet të ishte në punë, kjo do të ishte një arritje për Vlorën. Unë zonën e Zvërnecit nuk e kam parë asnjëherë, nuk kam shkuar kurrë. Qeveria këtu ka gabuar, sepse duke qenë se është zonë e mbrojtur, duhet të kishte transparencë me publikun. Këto janë zona bregdetare dhe i japin zhvillim pozitiv Shqipërisë. Do të ketë punësime. Nëse qeveria ta kishte bërë të gjithë këtë masterplanin, të gjithë do të ishin të lumtur, sepse do t’i leverdiste popullit.
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