Ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin tonë Luigi Soreca ka njoftuar se Shqipëria do të ketë një hartë të re për regjistrimin e pronave.

Me anë të një postimi në Twitter, Soreca shkruan se falë mbështetjes së BE-së dhe projektit me 5.7 milion euro në Shqipëri do të përmirësohet siguria ligjore si dhe do të promovohen më shumë investime të huaja.

Postimi i Plotë:

Falë ndihmës së Bashkimit Evropian, Shqipëria do të ketë një hartë të re të regjistrimit të pronës.

Me 5.7 milion €, Programi i Bashkimit Evropian do të përmirësojë sigurinë ligjore dhe do të promovojë më shumë investime të huaja.

Kjo është një reformë vendimtare për popullin shqiptar dhe për integrimin në Bashkimin Evropian.

/m.j

Thanks to the help by #EU🇪🇺, #Albania🇦🇱 will have a new map of property registration.

With its € 5.7M, the #EUforPropertyRights🇪🇺 Programme will improve legal certainty & promote more foreign investments. This is a crucial reform for the🇦🇱people and for Albania’s 🇪🇺integration. https://t.co/PDwZFkU96e

— Luigi Soreca🇪🇺 (@LSorecaEU) September 14, 2021