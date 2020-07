Shkolla e re ne Vore, rindertuar pas asaj qe u shkaterrua nga termeti i 26 nentorit do te jete gati ne 25 nentor. Keshtu ka deklaruar sot ministri i Shtetit per Rindertimin, Arben Ahmetaj, teksa ka inspektuar nga afer punimet ne zone.

“Projekti me vlerë 145 milionë lekë të reja, financuar nga qeveria shqiptare, parashikon ndërtimin e një objekti të ri me 3 kate mbi tokë dhe një kat nëntokë, 8 klasa të përgjithshme për mësim dhe 3 laboratorë, si dhe ambientet e tjera ndihmëse”- tha ai.

Sipas tij, shkolla me pare priste vetem 170 nxenes, por tashme eshte konceptuar te prese edhe me shume nxenes per shkak te ambienteve te reja qe jane planifikuar.

“Do te kemi lehtesi per te gjithe nxenesit me aftesi ndryshe, qe nga ashensoret e deri te rampat ne hyrje dhe dalje”- tha Ahmetaj.