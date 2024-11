Presidenti i sapozgjedhur Donald Trump ka fituar betejën edhe në shtetin e Nevadës, duke e çuar numrin e votave të tij elektorale në 301, sipas CNN, ndërsa ekipi i tij fillon përgatitjet për transferimin e pushtetit përpara inaugurimit në janarin e ardhshëm.

Ndërkohë CNN ende nuk ka projektuar një fitore në Arizona. Nevada kishte votuar blu në dy zgjedhjet e fundit, në favor të Hillary Clinton dhe Joe Biden, kështu që kjo shënon një zhvendosje në të djathtë.

Rezultatet e Dhomës së Përfaqësuesve: CNN parashikoi gjithashtu që deputetja demokrate Susie Lee do të fitojë rizgjedhjen në Nevada, ndërsa demokrati Josh Riley do të marrë një vend kritik në Nju Jork, ndërsa partia përpiqet të fitojë një shumicë të Dhomës. Përfaqësuesit e GOP Scott Perry në Pensilvani dhe Don Bacon në Nebraska do të fitojnë të dy rizgjedhjet, sipas projeksionit të CNN.

Ndërkohë bilanci përfundimtar i zgjedhjeve ende nuk është përcaktuar. Është ende e paqartë se cila parti do të kontrollojë Dhomën.

/a.r