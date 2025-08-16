Me avionë luftarakë, një qilim të kuq dhe një slogan shpresëdhënës – “Në kërkim të Paqes” – të ngjitur në mur, Presidenti Donald Trump mirëpriti homologun e tij rus Vladimir Putin në një samit në Alaska të premten, rezultatet e të cilit mbetën krejtësisht të paqarta pasi përfundoi papritur.
Pas një takimi gati tre orësh, të dy dolën për të shpallur përparimin. Por ata dolën nga konferenca e tyre e planifikuar për shtyp pa shpjeguar se çfarë saktësisht kishin arritur.
Një gjë ishte e qartë: Nuk u arrit asnjë marrëveshje. Dhe armëpushimi që Trump tha se donte të zbatohej kur të mbaronte samiti ishte larg të bëhej realitet, pasi ai gjithnjë e më shumë ia vuri barrën Presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky për të “arritur një marrëveshje”.
“Kishte shumë, shumë pika për të cilat ramë dakord – shumicën e tyre, do të thoja”, tha Trump në konferencën për shtyp, duke folur pas Putinit. “Disa pika të rëndësishme që nuk i kemi zgjidhur ende, por kemi bërë disa përparime.”
“Nuk ka marrëveshje derisa të ketë një të tillë”, deklaroi Trump. Ai dhe Putini u larguan nga skena pa iu përgjigjur pyetjeve.
Ishte një fund i papërfunduar i një samiti të dukshëm që – pavarësisht të gjitha të panjohurave të tij – dukej se e mirëpriti vendosmërisht Putinin përsëri në radhët diplomatike.
Megjithatë, pavarësisht gjithë pompozitetit dhe protokollit, indikacionet se sa e vështirë do të jetë detyra e Trump ishin të dukshme që nga momenti që filloi takimi.
Pikërisht ndërsa presidentët po përshëndeteshin me njëri-tjetrin në pistën e Bazës Ajrore Elmendorf, në Ukrainë u dhanë alarme për dronë dhe avionë luftarakë rusë që po vinin – një shenjë e qëllimit të Putinit për të vazhduar luftën e tij, edhe pse Trump po e zbukuronte me shenja respekti në tokën amerikane.
Progres, por jo marrëveshje
Si Trump ashtu edhe Putin ofruan një përshkrim të paqartë të një takimi që zgjati me orë të tëra.
“Patëm një takim jashtëzakonisht produktiv dhe u ra dakord për shumë pika”, u tha Trump gazetarëve. “Kanë mbetur vetëm disa. Disa nuk janë aq të rëndësishme. Njëra është ndoshta më e rëndësishmja, por kemi një shans shumë të mirë për të arritur atje. Nuk arritëm atje, por kemi një shans shumë të mirë për të arritur atje.”
Në një intervistë menjëherë pas samitit, Trump u pyet nga Sean Hannity i Fox News rreth lëshimeve territoriale që do t’i jepnin Rusisë tokë që nuk e kishte më parë dhe rreth garancive të mundshme të sigurisë nga SHBA-ja për Ukrainën.
“Epo, mendoj se këto janë pika që i kemi negociuar dhe këto janë pika për të cilat kemi rënë dakord kryesisht”, tha Trump pa dhënë hollësi.
Ai theksoi se Ukraina “duhet të bjerë dakord me këtë”. I pyetur se cila ishte këshilla e tij për Zelenskyn, Trump u përgjigj: “Duhet të bëhet një marrëveshje”.
Në prag të bisedimeve, ishte gjithmonë më e qartë se si do të dukej një rezultat i pasuksesshëm sesa një i suksesshëm. Trump ishte zotuar të “largohej” nëse nuk i pëlqente ajo që po thoshte Putini, kërcënoi se do ta ulte rangun e konferencës së përbashkët për shtyp në një paraqitje solo dhe tha se pasojat “e rënda” do të vinin për Moskën nëse lufta nuk do të mbaronte.
Por, ndërsa fluturonte për në Anchorage, Trump tha se nuk e dinte se si do të dukej suksesi – duke sugjeruar se do ta njihte atë kur ta shihte. Rezulton se suksesi ishte po aq i vështirë për t’u identifikuar pas samitit sa ishte kur ai filloi.
Trump thotë se do të jetë i pranishëm në takimin e mundshëm Putin-Zelensky
Në intervistën e tij për Fox, Trump tha se si Putini ashtu edhe Zelensky e duan atë në një takim të dytë të mundshëm — të cilin ai e kishte thënë para samitit se do të ishte objektivi i tij përfundimtar. “Të dy më duan atje, dhe unë do të jem atje”, i tha ai Hannity-t.
Trump nuk tha asgjë në lidhje me perspektivën e një takimi trepalësh në konferencën për shtyp, duke lënë të kuptohet vetëm se do të telefononte me “njerëzit e ndryshëm që mendoj se janë të përshtatshëm” – përfshirë Zelenskyn – për t’i përditësuar ata mbi bisedimet.
Por i vetmi takim i ardhshëm i përmendur gjatë paraqitjes së përbashkët të Trump dhe Putin ishte një vazhdim i mundshëm i tij me udhëheqësin rus. “Do të flasim me ju shumë shpejt dhe ndoshta do të shihemi përsëri shumë shpejt”, tha Trump.
“Herën tjetër në Moskë”, u përgjigj Putini në anglisht — një sugjerim që duket se e përjashton Zelenskyn nga diskutimi.
Putini rikthehet nga i ftohti
Menjëherë pas mbërritjes së tij në SHBA, buzëqeshja e Putinit, ndërsa shikonte nga dritarja e limuzinës së Trumpit, thoshte gjithçka: pas vitesh izolimi perëndimor, ai ishte kthyer në kombin më të fuqishëm në tokë.
Kishin kaluar 10 vjet që kur Putini ishte për herë të fundit në Amerikë dhe disa të tjerë që kur u mirëprit në vend për një samit të madh presidencial. Pasi pushtoi Ukrainën në vitin 2022, udhëheqësi rus u bë i përjashtuar nga shumë udhëheqës, i padëshiruar në shumicën e vendeve perëndimore dhe madje u kërcënua me një urdhër arresti nga Gjykata Ndërkombëtare Penale. (Alaska ishte një vend i dëshirueshëm për samitin, pjesërisht, sepse SHBA-të nuk janë anëtare të GJPN-së.)
Izolimi i Putinit mori fund kur avioni i tij u ul në Anchorage. Me një pritje të shtruar me qilim të kuq, një fluturim mbi tokë të avionëve luftarakë dhe një duartrokitje nga vetë presidenti i SHBA-së, mesazhi nga Trump ishte i qartë: Putini ishte kthyer nga i ftohti. Përshëndetja e tyre me buzëqeshje u përshëndet në televizionin shtetëror rus si një “shtrëngim duarsh historik”.
Edhe pse Putini ende nuk është i mirëpritur në shumë vende në Evropë, vendimi për ta pritur atë nga Trump – i cili mbikëqyr ekonominë më të madhe në botë dhe ushtrinë e saj më të fuqishme – i dëmton më shumë përpjekjet për shmangie diplomatike sesa çdo udhëheqës tjetër.
Kjo u bë më e qartë kur Putin hipi në automjetin e blinduar të Trump, një gjest i pazakontë që dukej se kapte në një çast rikthimin e udhëheqësit rus në diplomacinë globale. Edhe pa ndonjë përparim të madh, për të kjo ishte një fitore.
Ndihmësit iu shtuan asaj që ishte cilësuar si një takim kokë më kokë
Surpriza erdhi pikërisht kur Trump po zbriste: Ai nuk do të takohej më me Putinin kokë më kokë, vetëm me praninë e përkthyesve të tyre. Në vend të kësaj, dy ndihmës do t’i bashkoheshin secilit udhëheqës në bisedimet e tyre dypalëshe.
Kjo ishte ndryshe nga më herët gjatë javës, kur Shtëpia e Bardhë tha se samiti do të përfshinte një komponent kokë më kokë. Një zyrtar amerikan tha se ishte një ndryshim i vonë, por nuk ofroi asnjë shpjegim pse formati ndryshoi.
Takimet kokë më kokë të Trump me Putinin gjatë mandatit të tij të parë u mbuluan nga një shkallë misteri. Me vetëm një përkthyes brenda dhomës, shpesh nuk ishte e qartë se çfarë diskutohej saktësisht. Ndihmësit ndonjëherë e kishin të vështirë të përcaktonin nëse të dy burrat kishin arritur ndonjë marrëveshje. Pas një takimi të tillë, në Gjermani, Trump i kërkoi përkthyesit të tij të hidhte shënimet e tij.
Shtimi i dy ndihmësve në seancën e së premtes — Sekretari i Shtetit Marco Rubio dhe i dërguari special i SHBA-së Steve Witkoff — mund të lejojë një qartësi më të madhe në ditët në vijim, veçanërisht nëse Rusia ofron një shpjegim të ngjarjeve që ndryshon nga perspektiva e SHBA-së.
Megjithatë, pati një moment që vetëm Trump dhe Putin do të jenë në gjendje ta rrëfejnë: udhëtimin e tyre të shkurtër me limuzinën presidenciale nga pista e pistës deri në dhomën ku u zhvillua takimi. Askush tjetër nuk ishte në makinë me ta përveç agjentëve të Shërbimit Sekret – asnjë këshilltar apo përkthyes.
Leave a Reply