Gruaja shqiptare ndodhet në vitet ndër më të vështirat e saj, këtë deklaroi Sali Berisha takimit me gratë dhe vajzat demokrate ku prezantoi programin e Partisë Demokratike për fuqizimin e tyre. Sipas Berishës gruaja sot ndodhet në të njëjtën situatën si 34 vite më parë, në komunizëm, dhe shtoi se dhuna ndaj tyre është rritur në vitet e fundit.

“Dhuna ndaj tyre është rritur me 50 për qind e më shumë. Në rast po të marrësh shifrat e sotme të popullatës, është rritur me 100 për qind në të gjitha format”, tha Berisha, raporton A2 CNN.

Lideri i opozitës pohoi se qeveria nuk ka asnjë projekt të vetëm për të përforcuar rolin e gruas në shoqëri, por siç tha ai modeli që u tregohet është vetëm dhuna. “Kryeministri Edi Rama është kryeministri më mizogjen që ka pasur Shqipëria ndonjëherë dhe që ka njohur Europa. Ato shpërthime që i ra tavolinës, ato janë të zakonshme në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Janë të zakonshme në ditën e tij të punës”.

Berisha pohoi se Partia Demokratike është e vetëdijshme për potencialin e gruas, ndaj shtoi se në program fokus të veçantë do të jetë fuqizimi i tyre. “Do bëjmë gjithçka që nënat me fëmijë të kenë pagesat për fëmijë. Që nëna me fëmijën e tretë do i paguhet nga lindja gjer në 23 vjet tërësisht nga shteti fëmija i tretë, do bëjmë gjithçka për suksesin e biznesit të tyre, me kredi me grante”.

Lideri demokrat premtoi se në listat për deputetë do të ketë përfaqësi të grave, ku shtoi se nuk do të jenë vetëm për plotësim kuotash por do të kenë edhe role drejtuese në qeverisje nëse në 11 maj marrin besimin e shqiptarëve.