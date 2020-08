Ministri i Shtetit për Rindërtimin, Arben Ahmetaj ka inspektuar punimet që po kryhen në shkollën 9-vjeçare dhe kopshtin “Dan Bajrami” në Kurbin pas dëmtimeve të shkaktuara prej tërmetit të 26 nëntorit.

Ahmetaj bëri të ditur se në fund të nëntorit, objekti i ri do të jetë gati për të mirëpritur 440 nxënës e fëmijë. Sipas ministrit, hapësira e re do të jetë e rikonceptuar si shkollë dhe si qendër komunitare me 15 klasa, 4 laboratorë, palestër, bibliotekë. Po ashtu, do të ketë edhe hapësira rekreative për fëmijët.

