Ironisë së kryeministrit Edi Rama për programin ekonomik të PD-së, i ka kthyer përgjigje Sekretari i Përgjithshëm, Gazment Bardhi. Reagimin e kryeministrin, Bardhi shprehet se e kupton, pasi nuk është mësuar që të përballet kurrë me premtime që mbahen.

“Rama qetësohu. Ky është vetëm fillimi. E dimë se ti nuk je mësuar të përballesh kurrë me angazhime serioze që do të mbahen e nuk do të shkelen. Pas 8 vitesh këtë e dinë shumë mirë të gjithë shqiptarët ndaj do të të largojnë më 25 prill”, shkruan Bardhi.

