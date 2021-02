Zv.kryeministri Erjon Braçe me anë të një postimi në rrjetet sociale, teksa ka komentuar planin ekonomik të PD, nenvizon se me këtë plan kryedemokrati Basha “dënon me vdekje punëtorët”.

Braçe thote se PD kërkon t’u tatojë edhe rrogën minimale, ndërsa për oligarkët do të ketë ulje të taksave, duke bërë që fitimet etyre të shtohen.