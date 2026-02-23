Falë programeve të vetëpunësimit me grante mbështetëse nga Agjencia kombëtare e Punësimit, në qarkun e Gjirokastrës është bërë e mundur çelja e 17 bizneseve të reja.
Këto iniciativa synojnë nxitjen e sipërmarrjes, krijimin e vendeve të reja të punës dhe fuqizimin ekonomik të qytetarëve që kanë zgjedhur të ndërtojnë të ardhmen e tyre në vend.
Përmes mbështetjes financiare dhe këshillimit profesional, përfituesit kanë arritur të hedhin hapat e parë drejt realizimit të ideve të tyre të biznesit,
Drejtoresha e Agjencisë Rajnale te Punësimit në Gjirokastër Marseda Xarba, u shpreh për RTSH se “Kanë qenë 17 programe fituese nga të cilat janë celur po 17 ku jemi në zbatim për pjesën tjetër të fondit për të gjitha programet që janë hapur që normalisht i duhet koha e tyrë për tu investuar në këtë qytet dhe për të krijuar bizneset e tyre.“
Interesi më i lartë ka qenë kryesisht në sektorin e turizmit, për shkak të potencialit që ofron qarku i Gjirokastrës, por edhe në fushën e prodhimit, shërbimeve dhe artizanatit.
“Programet kryesisht kanë qenë në sektorin e tekstilit, në sektorin e turizmit , në sektorin e përpunimit , pra ka pasur variatete të ndryshme biznesi.“
Autoritetet e punësimit bëjnë me dije se këto programe do të vijojnë edhe në të ardhmen, me qëllim mbështetjen e sa më shumë ideve inovative dhe krijimin e një klime të favorshme për zhvillimin e biznesit lokal.
Leave a Reply