Nga Nora Malaj (4 janar dhe vetëvrasja e një zonje 41-vjeçare)

Nuk kanë kaluar shumë ditë nga ardhja e Vitit të Ri dhe nëpër rreshta lexohet se një grua bën vetëvrasje!

Pas leximit: “Kjo është b****’ e fabrikës / Zbulojnë FOTO se si u shantazhua 41-vjeçari në TikTok.

Zbardhen detaje të reja nga ngjarja tragjike që tronditi qytetin e Durrësit. 41-vjeçarja nga fshati Vardardhe e Sukthit, nënë e 4 fëmijëve i ka dhënë fund jetës, pasi denigroi në rrjetet sociale. Mediat kanë siguruar një nga fotot e shpërndara në TikTok, ku komentohen në mënyrë vulgare fotot e saj normale.

“Kjo është b**** e fabrikës/ FOTO dalin, si

“Kjo është b**** e fabrikës së Sukthit b******** e Sukthit kjo b**** me para”,-shkruhej në foto. ”

Një grua, një nënë, një grua, një vajzë, një qytetare e këtij vendi, një si ne, që kishim ndërtuar jetën me shumë sakrifica, që sipas mediave, burrin dhe njërin nga djemtë e kishte jashtë, punonte si e pavarur. dhe tentoi të mbante një familje me sakrifica, befas bëhet pre e Tik-Tok me një adresë false…

Fillimisht ka frikë, lëndon dhe ndjen se çdo fjalë dhe fyerje që i bëhet i krijon një gjendje ankthi, makthi, frike dhe më pas fillon bullizmi dhe është në tmerrin e fyerjes!

Tashmë ndjehet se këta non nome (pa emër) e kanë futur në cep të ringut dhe e kanë goditur fort, o mëshirë, duke përdorur fjalën dhe tastierën, me ofendime pa fund. Të gjithë fshihen dhe e shohin këtë nder absurd, në një grup, që e thithin makthin e tyre si një tufë grabitqarësh dhe gërvishtin, gërvishtin, përpiqen ta poshtërojnë deri në gënjeshtër, këtë zonjë në rrjetin e neveritshëm për mua “Tuk-Tok” ku bëhen njerëz viralë pa kulturë, me pjerrësi rrugësh, për të skandalizuar dhe shoqëria hesht e zbavitet, thashetheme vesh më vesh dhe fshijnë dhëmbët me kënaqësinë e mazokistëve të turmës.

I varfër, i vetmi, (duke u ndjerë në dhimbje të mëdha) guxoi të denoncojë, por nuk bëri asgjë. Pastaj depresioni dhe dhimbja e parashtrojnë atë përpara, se vulgariteti dhe arroganca e njerëzve të ligjshëm nuk e kanë problem viktimizimin. Ata, ju lutemi egon e tyre me një emër të rremë dhe e përdorin zonjën në kufirin ku depresioni e vë atë përpara. Ajo nuk ka mundësi të këshillohet. Në punë ??? .. nuk ka gjasa qe e kane ndier qe thashethemi ka marre flatra, ne shtepi…eshte vetem, se badkhrshort eshte jashte dhe femije nuk mund t’i them ketij mistiku, se do i mbroj nga ky tmerr qe po perjetojne.. Kujt mund t’i drejtohet ??!! Në polici… Dhe pastaj… Asgjë e re pas kësaj.. Ndihet e bllokuar, por nuk i njeh armiqtë e saj, sepse ata fshihen pas emrave të rremë, pas profileve false… Ka një shqetësim dhe një dhimbje. pertej njerzimit, por femijet nuk do t’i prishe… Prisni edhe vitin e ri… Pret edhe burrin e saj qe vjen nga jashte dhe nuk gjen force te perballoje denigrimin qe i ka ulur vetebesimin dhe sheh aktin. e vetëvrasjes si shpëtim.

Kjo grua është sot dëshmia e gjallë e dhimbjes që po përjeton njeriu sot e pambrojtur përballë dhunës virale që bëhet në Tik-Tok dhe rrjetet sociale.

Sot nje femer nuk humbi jeten (kjo nuk eshte ceshtje gjinore) por e bekuara u sakrifikua perballe kesaj shoqerie qe ka ndryshuar kulture jo kulture ku ne format me te pista po perdor vulgaritetin si sprove per interesat mashkullore. , ku injoranca është kthyer në kryefjalë të jetës dhe ku ballafaqimi e përballja është ushqim për të falënderuar dhe për të avulluar qenien njerëzore, për të bërë një tavolinë qitjeje për ata që e shohin forcën e tyre të neveritshme, duke fyer dhunën e frikshme që prodhon fjala.

Kur fjalët vrasin, tregon se shoqëria është në fytin e saj të fundit!

Tundoni njerëzit nga kjo e keqe e madhe që po prodhohet me këto profile të rreme, me këto rrëqethje në Tik-Tok me këto rrjete që po marrin jetë njerëzish peng.

Vetëvrasja e kësaj gruaje është ulërima më e madhe që ajo na tregoi se në çfarë hale po rriten disa qenie njerëzore dhe denigrojnë njerëzit që janë qeniet më të pafajshme!

Sot, përtej çdo apeli, duhet ta mbrojmë njeriun nga armiku i dukshëm dhe ai që fshihet pas tastierës dhe vret me gjuhën dhe gishtat e tij vrasës!

Sot askush që ka një jetë mbi supet e tyre nuk duhet të heshtë, por të veprojë! Të gjithë ata !

Nga Presidenti, Parlamenti, Qeveria, shoqëria civile, media dhe të gjithë ata që meritojnë të quhen njerëz dhe të ecin dorë për dore me njerëzit!

Sot secili prej nesh mori një dhimbje së bashku me këtë grua që u abuzua nga fjalët që e vranë! !!