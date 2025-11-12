Inteligjenca Artificiale po pushton me shpejtësi gjithnjë e më shumë vende pune dhe, siç tregojnë të dhënat, bashkë me të po vjen edhe frika e zëvendësimit të njerëzve.
Sipas një studimi të Chartered Institute for Personnel and Development (CIPD) në Mbretërinë e Bashkuar, një në gjashtë biznese (17%) planifikon gjatë vitit të ardhshëm të shkurtojë vende pune dhe t’i zëvendësojë ato me sisteme të Inteligjencës Artificiale (AI).
Analistët kanë identifikuar shtatë sektorë profesionalë që rrezikojnë më shumë nga “sistemet e zgjuara”:
- Punonjësit administrativë dhesekretarialë
Sektori më i ndjeshëm është ai i mbështetjes administrative: 62% e punëdhënësve deklaruan se planifikojnë shkurtime për sekretarë, punonjës zyrash dhe asistentë menaxhimi.
Automatizimi i proceseve si regjistrimi i të dhënave, arkivimi dhe menaxhimi i dokumenteve po e bën një pjesë të mirë të këtyre pozicioneve të panevojshme.
- Menaxherët dhe drejtuesit administrativë
Rreth 28% e kompanive presin të reduktojnë numrin e menaxherëve të mesëm dhe të lartë, pasi mjetet e reja të AI-së mund të analizojnë të dhëna, të monitorojnë performancën dhe të marrin vendime të bazuara në algoritme.
- Shitjet dhe shërbimi ndaj klientëve
27% e bizneseve planifikojnë të përdorin chatbotë dhe sisteme automatike komunikimi për të zëvendësuar një pjesë të stafit.
Përgjigjet e automatizuara, sugjerimet për produkte dhe analizat e preferencave të klientëve po e zvogëlojnë nevojën për personel njerëzor në shitje dhe shërbim.
- Punëtorët e pakualifikuar dhe gjysmë të kualifikuar
Rreth 23% e punëdhënësve besojnë se makineritë do të zëvendësojnë një pjesë të madhe të punëtorëve manualë, veçanërisht në industri dhe depo, ku automatizimi mund të kryejë detyra të thjeshta dhe të përsëritura.
- Punëtorët e kualifikuar teknikë
Edhe pse më e vështirë për t’u arritur nga teknologjia, 13% e kompanive po shqyrtojnë reduktime edhe në këtë kategori.
Robotika dhe sistemet e prodhimit të asistuar nga AI po fillojnë të depërtojnë edhe në profesione që deri tani kërkonin aftësi teknike të specializuara.
- Mbikëqyrësit dhesupervizorët
Një në dhjetë punëdhënës (10%) vlerëson se mund të zëvendësojë rolet mbikëqyrëse me software monitorimi të performancës dhe mjete automatike kontrolli prodhimi. “Supervizorët dixhitalë” pritet të reduktojnë ndjeshëm kostot e kontrollit njerëzor.
- Profesionistët dhe teknikët me arsim universitar
Edhe profesionistët dhe teknikët me diplomë rrezikojnë, pasi 17% e kompanive deklarojnë se mund t’i zëvendësojnë me mjete të analizës së të dhënave, programimit apo dizajnit të bazuara në AI.
A po formohet një “flluskë” në tregun e AI-së?
Megjithë optimizmin e madh për potencialin e Inteligjencës Artificiale, disa analistë ekonomikë paralajmërojnë për një “flluskë” të mundshme në tregun e AI-së.
Investitori i njohur Michael Burry, i cili u bë i famshëm nga filmi The Big Short, ka vënë bast 1.1 miliardë dollarë se kjo flluskë do të “shpërthejë”, duke vendosur kundër gjigantëve teknologjikë Palantir dhe Nvidia.
Edhe Bill Gates ka shprehur shqetësime, duke krahasuar ethet aktuale rreth AI-së me “flluskën e internetit” të fundviteve ’90, kur vlerësimet e fryra të kompanive teknologjike u shembën brenda pak muajsh.
