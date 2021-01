Komisionerja e Komisionit Evropian për Shëndetësinë, Stella Kyriakides paralajmëroi të mërkurën se vendet anëtare të BE nuk po përpiqen të lidhin kontrata të ndara për blerjen e vaksinës, pasi ata transferuan këtë të drejtë në KE me marrëveshje të përbashkët.

“Më lejoni t’ju kujtoj se duke miratuar marrëveshjen për delegimin e negociatave të prokurimit të vaksinave në KE, ju keni pranuar që nuk do të filloni procedurat tuaja të prokurimit të vaksinave me të njëjtët prodhues,” u tha ajo ministrave të shëndetësisë, të cilët po diskutojnë situatën shëndetësore në BE përmes lidhjes video.

Shtetet anëtare të BE i dhanë një mandat KE në qershor të vitit të kaluar për të negociuar dhe përfunduar kontrata për prokurimin e vaksinave kundër COVID-19 në emër të tyre.

Ditët e fundit, shumë pluhur është ngritur nga njoftimi i Gjermanisë se ka përfunduar një marrëveshje dypalëshe me BioNTech / Pfizer mbi prokurimin e një shtesë prej 30 milion dozash.

Gjithashtu, Qipro u përpoq të përfundonte një marrëveshje me Izraelin mbi furnizimin me vaksina.

“Unë e kuptoj presionin publik në vendet anëtare dhe frikën e qytetarëve, por lidhja e marrëveshjeve paralele vetëm minon qasjen evropiane, e cila tashmë ka dhënë rezultate,” tha komisionerja.

Komisioni Evropian deri më tani ka nënshkruar kontrata për furnizimin me vaksina nga gjashtë prodhues të ndryshëm, dy prej të cilëve tashmë kanë marrë miratim për përdorim, Pfizer / BioNTech dhe Moderna.

Vaksina u shpërndahet Shteteve Anëtare në përputhje me pjesën e tyre të popullsisë së përgjithshme të BE-së.

Bisedimet paraprake u përmbyllën me dy kompani të tjera – Novavax dhe Valneva.

Reuters njoftoi se kompania amerikane Johnson & Johnson njoftoi se ndoshta do të aplikonte për miratim në BE në shkurt.

Unioni ka porositur 200 milion doza nga kjo kompani dhe ka mundësinë të porosisë sa më shumë të tjera.

Vaksina J&J jepet në një dozë të vetme, në krahasim me dy vaksinat e miratuara tashmë, të cilat kërkojnë dy doza.