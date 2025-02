Kryeministri Edi Rama ka vijuar kritikat ndaj prokurorit dhe gjyqtarit të çështjes se Erion Veliajt teksa u ndal edhe tek masa ndaj Ajola Xoxës.

Pjesë nga fjala e Ramës LIVE:

Rastin e Erionit unë e kam ndjekur për një sërë arsyesh, por ajo që më ka shqetësuar shumë seriozisht ka qenë intimidimi i disa personave të marrë në pyetje. Njerëz që u gjendën në situata, të denjë vetëm për letërsinë e Franc Kafkës. Gjykatësi ia hoqi kokën nga shpatullat bashkisë së Tiranës, duke lënë kryeqytetin pa drejtues përmes një vendimi pa gjyq.

Nisur nga një novelë e rrëzuar vjet në shkurt, autorët e veshur me pushtet të drejtësisë kanë bërë një roman me 400 faqe. Kanë arritur në pikën që nënën me fëmijë 6 vjeç ta mbyllin në arrest shtëpie, ndërkohë që babanë ia kanë çuar në burg. Jo vetëm sesi do shkojë ky fëmijë në shkollë, por edhe sesi do të ushqehet. Ndërkohë që kemi patur raste të trajtimit ndryshe, ku nëna mund të hetohej edhe në gjendje të lirë.

Rastet e këtij lloji ku trajtohen si kriminelë kryebashkiaku, e shoqja dhe fëmija 6 vjeç është e një peshe të atillë pa kuptuar se cilat janë krimet e provuara?!