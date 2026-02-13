Procesi gjyqësor ndaj katër ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Hagë pritet të përfundojë pa një pafajësi të plotë, por me një zbutje të mundshme të dënimeve. Ky është parashikimi i gazetarit dhe analistit të njohur Ben Andoni, i cili, i ftuar në emisionin “3D”, bëri një skanim të situatës, duke mos i kursyer kritikat edhe ndaj institucioneve të Kosovës.
Sipas Andonit, çuarja e ish-Presidentit Hashim Thaçi drejt Hagës nuk ishte thjesht një zhvillim juridik, por një goditje e mirëmenduar për ta eliminuar atë “fizikisht, moralisht dhe politikisht nga dialogu me Serbinë.”
Një nga pikat më tronditëse të analizës së tij ishte krahasimi i numrit të dëshmitarëve shqiptarë që po përdoren nga prokuroria. Andoni vuri në dukje një paradoks të dhimbshëm historik që po ndodh në dhomat e Gjykatës Speciale.
“Për Sllobodan Millosheviçin në Hagë pati 60 shqiptarë që dëshmuan kundër tij, ndërsa ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së janë 200 shqiptarë të sjellë nga akuza,” theksoi analisti.
Ai kujtoi se e gjithë gjeneza e kësaj gjykate – Raporti i Dick Marty-t – u ndërtua po ashtu duke u mbështetur në burime shqiptare, gjë për të cilën institucionet në Prishtinë duhet të ishin përgatitur shumë më mirë për mbrojtjen e krerëve të luftës.
Pjesa më kritik e fjalës së Andonit kishtetë bënte me qasjen e qeverisë aktuale të Kosovës ndaj të burgosurve në Hagë. Sipas tij, zyrtarët e lartë të shtetit jo vetëm i kanë parë me cinizëm këto figura, por i kanë dëmtuar ata.
Analisti solli në vëmendje një episod të rëndë diplomatik të ndodhur në Këshillin e Sigurisë në OKB.
“Rasti i zonjës Gërvalla në përballjen me Ivica Daçiç, kur ai e falënderoi publikisht për dosjen që kishte çuar kundër ish-krerëve të UÇK-së, është tregues,” tha Andoni.
Ai e cilësoi si “të frikshme” mënyrën se si kryediplomatja Gërvalla dhe Kryeministri Albin Kurti u janë drejtuar ish-krerëve të UÇK-së. Për më tepër, ai theksoi dështimin e Ministrisë së Jashtme për të përmbushur një detyrim minimal njerëzor: atë të lehtësimit të lidhjeve dhe vizitave të familjarëve me të paraburgosurit në Hagë.
Pavarësisht kësaj klime, Andoni e sheh si një zhvillim pozitiv faktin që, pas një periudhe të gjatë heshtjeje, shoqëria në Kosovë ka nisur të flasë dhe të kërkojë drejtësi për këta “4 heronj”, duke e nxjerrë këtë çështje përtej narrativës së ngushtë partiake të PDK-së.
