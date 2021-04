Kryeministri Edi Rama jep lajmin se këtë të shtunë e të diel do të mbërrijnë në Shqipëri 90 mijë e 800 vaksina AstraZeneca.

Mesazhi i Ramës:

TË SHTUNËN DHE TË DIELËN MBËRRIJNË 90 MIJË E 800 VAKSINA ASTRAZENECA

Shqipëria do të vijojë të qëndrojë në vendet e para të klasifikimit europian për shpejtësinë e vaksinimit dhe ne do ta tejkalojmë objektivin e 500 mijë të vaksinuarve brenda majit.

Kur ia dolëm me tërmetin e me pandeminë, si të mos ia dalim me rritjen e fuqishme ekonomike në vitet me diell që kemi përpara! Karakteri ynë u sprovua në dy tragjedi të mëdha dhe fuqia jonë e përbashkët do të vazhdojë të bëjë të mundura edhe arritjet më të vështira.

Besim, durim, bashkim dhe punë ditë e nate./ b.h