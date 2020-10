Dy familje në Kashar marrin çelësat e shtëpive të reja Bashkia e Tiranës është gati të nisë procesin e rindërtimit për banesat kolektive, të cilat në kryeqytet përqendrohen në dy zona, tek 5 Maji dhe në zonën e Kombinatit. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, tha se themelet e para do të hapen brenda 10 ditësh në zonën e 5 Majit, ku do të ndërtohen 9 pallate të reja për të sistemuar familjet që humbën shtëpitë në tërmetin e 26 Nëntorit.

“Për 10 ditë fillojmë themelet tek “5 Maji”, për 9 pallate. Ditën që ne hapim themelet aty kemi edhe kontratën tip, që secili të ketë një kontratë në dorë përpara se të prishet e vjetra dhe të shohë ku do hidhen themelet e të resë,” u shpreh kryebashkiaku Veliaj.

Ndërkohë, ai tha se në zonën e Kombinat ku gjithashtu do ngrihen 8 pallate, punimet do të nisin për në mes të nëntorit.

“Për 30 ditë fillojmë në Kombinat. Aty kemi 8 pallate. Teksa mbarojnë shtëpitë individuale, për shtëpitë në apartament minimalisht secili do ketë kontratën paraprakisht teksa sheh karabinanë dhe punën që ecën,” deklaroi Veliaj.

Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, së bashku me Kryeministrin Edi Rama dhe ministrin e Rindërtimit Arben Ahmetaj inauguruan ditën e sotme dy shtëpi të reja të përfunduara në Kodër Kashar, banesën e familjes së Selman Alukut, përbërë nga 9 anëtarë dhe atë të familjes së Myrteza Hykës, me 3 anëtarë.

“Në të gjithë zonën këtu do të kemi 120 shtëpi të reja. Ky ishte loti i parë me 54 dhe do të vazhdojmë pastaj me lotin e dytë që sapo kaluam në Këshill Bashkiak,” u shpreh kryebashkiaku Veliaj.