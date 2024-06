Ashtu siç paralajmëroi, Arben Rakipi, drejtori i shkollës së magjistraturës, kërkon hetim administrativ mbi problemet gjatë konkurrimit për gjyqtarë dhe prokurorë, një çështje e bërë publike nga Top Channel më herët.

Anila Hoxha e cila disponon urdhrin, raporton për Top Channel se “Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së drejtësisë”, të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” (i ndryshuar), të Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës; si dhe të akteve të tjera nënligjore, ka nisur me Urdhër të Brendshëm të Drejtorit të Shkollës, nr 87, datë 08.05.2024, një hetim administrativ mbi shkeljet e mundshme disiplinore të kryera nga stafi i brendshëm administrativ në lidhje me pasojat e ardhura gjatë zhvillimit dhe vlerësimit elektronik (scan tron), të fazës së parë të provimit të pranimit për vitin akademik 2024-2025. Pas dorëzimit të raportit të hetimit të realizuar nga njëri prej pedagogëve të brendshëm (neni 256/2, ligji 115/2016), Komisioni Disiplinor i ngritur për shqyrtimin e këtyre shkeljeve do të mblidhet në datë 10.06.2024 , ora 10.00 në ambientet e Shkollës së Magjistraturës./tch