Gjatë replikës me deputetin e PS-së Fatmir Xhafa, kryetarja e KLP-së Mirela Bogdani, tha se institucioni që ajo drejton po funksionon edhe në kushte presioni kur i kërkohet që të japë rezultate.
“Ky është një realitet i ri i mënyrës që Këshilli po fillon të funksionojë edhe në kushte presioni kur duhet të japë rezultate, qoftë edhe kur duhet të japë vlerësimi etiko-profesional apo për procedurat e tjera. Ndoshta ky lloj skaloni me prokurorë shumë të lartë dhe me profesionistë shumë të mirë, ndoshta kërkon një lloj zbutje menaxheriale. Duke qenë kaq të aftë dhe kaq ekspertë, kërkojnë që të kenë zërin e tyre që të dominojë në një vendimmarrje të Këshillit. Besoj se një koordinim më i mirë i punës brenda komisionit mund të ndihmojë”, tha Bogdani.
Ndërsa po ashtu, Bogdani i bëri thirrje deputetëve se duhet të organizohet një forum pa praninë e kamerave, në mënyrë që të diskutohen problematikat e KLP-së dhe të gjendet ‘kura’.
“Ndoshta do të ishte mirë që në një forum më komod doja të thoja dhe jo në prezencën e kamerave, do doja të diskutonim se cilat janë realisht problematikat tona, që të gjejmë edhe kurën e duhur. Ndoshta në një diskutim informal, mund të gjejmë një qasje që të lehtësojë edhe punën tonë, edhe tuajën. Ne jemi të hapur për kritika, saqë ndonjëherë harrojmë menaxhimin e vetes, të komisionit, apo edhe të punës në Këshill. Ne shpenzojmë shumë kohë për procesin e vlerësimit, pavarësisht se numri i mbledhjeve është 38, koha fizike e shpenzuar është e gjatë”, tha ajo.
