Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, në konferencën e organizuar nga KRIIK Albania me temë “Kostot e demokracisë II; Paratë në politikë dhe Integriteti Zgjedhor”, është shprehur sot se problem madhor vazhdon që të jetë financimi i partive nga bota e krimit ose bizneset e paligjshme.

“Marrëdhënia mes politikës dhe parasë mund të bëjë që partitë të jepen më shumë nga interesat që kanë sesa nga interesi qytetar. Institucionet duhet të veprojnë në problemet që hasen. Financimet e partive janë të lidhura me ndikimin e tyre tek politika. Financimi i partive është çështje shqetësuese. Kontributet jo-transparente mund të çojë në korruptim. Nëse llogaridhënia do jetë më e madhe, do ketë më shumë progres shoqëror. Duhen vëzhguar shit-blerja e votës, financimi nga forca të jashtme, që rrezikojnë edhe sigurinë kombëtare. Financimet e partive janë me nen në Kushtetutë. Ndryshimet në Kodin Zgjedhor përcaktojnë rregulla më të qarta për financimin e partive”, tha ndër të tjera ai.

g.kosovari