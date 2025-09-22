Partia Demokratike do të preferonte që të martën, kur Këshilli Bashkiak i Tiranës të diskutojë për shkarkimin e kryebashkiakut, Erion Veliaj të ishte aty prezent.
Këtë e shprehu të hënën Ilir Alimehmeti, kryetari i këshilltarëve demokratë që kanë ndërmarrë procedurat për shkarkimin e Veliajt.
“Me vite, Partia Demokratike e ka pasur mision të vendosë përpara përgjegjësisë Erion Veliaj së bashku me shpurën e tij për ato çka i ka bërë Tiranës dhe tiranasve. Me çdo mjet demokratik ne i kemi qëndruar kundër, sepse misioni i vetëm ishte largimi i tij nga ai post, për shkak të uzurpimit që i ka bërë atij posti me incineratorëve që s’ekzistojnë, me ‘5D’, me abuzimin e taksave. Në fund të ditës ka administruar mbi 2 miliardë euro dhe nuk e dimë cila është ajo vepra e madhe që i ka lënë Tiranës,” deklaroi z. Alimehmeti në emisionin “3D” nga Alban Dudushi në RTSH 1.
Vetë kryebashkiaku Veliaj ka kërkuar të jetë prezent në mbledhjen e Këshillit, më 23 shtator. Ai po mbahet i izoluar në paraburgim prej muajit shkurt për një sërë akuzash të ngritura nga SPAK.
Alimehmeti tha se edhe si i pandehur, Veliaj duhet të dëgjohet.
“Unë mendoj që kushdo, edhe më krimineli, i dënuari edhe në burg ka disa të drejta. Ne jemi në zbatim të ligjit dhe të Kushtetutës me çdo kusht. Pra, duam të jemi garantuesit e këtij elementi. Kemi pasur kriminelë për krime njerëzore, krime lufte, të cilët janë dëgjuar. Si Parti Demokratike ne kemi kërkuar në mënyrë të vazhdueshme që ai të vijë përpara Këshillit dhe të japë përgjigje për pyetjet që ne kemi,” tha këshilltari demokrat.
Kërkesa për shkarkimin e Veliajt ka qenë e kahershme nga ana e demokratëve dhe procedurat u kërkua të hyjnë në hullinë zyrtare që në muajin maj. Sipas z. Alimehmeti, përfaqësueset socialiste atëherë nuk e morën parasysh dhe u desh vendimi politik i kryeministrit Rama që të arrijmë në këtë pikë.
“Ligji për Vetëqeverisjen Vendore ka një nen shumë të qartë që thotë se Këshilli i Ministrave e shkarkon nëse nuk jep dorëheqjen, dhe Këshilli i Ministrave e shkarkon ose për shkelje të rënda të ligjeve dhe të Kushtetutës, pika a; ose për vendim të formës së prerë nga gjykata, pika b; dhe pika c, nëse nuk paraqitet në tre muaj pa ndërprerje me propozimin e Këshillit Bashkiak përkatës… Nuk qe vendim politik i Këshillit Bashkiak. Ishte vendim politik i kryeministrit që i thirri në selinë e Partisë Socialiste dhe i kërkoi këtë gjë, sepse grupi i PS-së ka dy rryma brenda Këshillit Bashkiak,” u shpreh Alimehmeti.
