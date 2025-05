Bashkëthemeluesi i koalicionit ‘Nisma Shqipëria Bëhet’ Endri Shabani komentoi rezultatin nga gara elektorale e 11 majit. Shabani tha se ka ftuar Dash Sulën dhe Shehajn si dhe është pro koalicionit me të gjithë të rinjtë. Lidhur me bashkimin me Saliun apo Metën, Shabani tha se nuk mund të bashkohet pasi thellë thellë mendon që Berisha nuk është kundër Ramës.

“Për Dash Sulën kemi respekt maksimal, ka dalë pro SPAK, ka mbajtur Berishën përgjegjës për gjërat që ka bërë që është e rrallë në atë parti. Siç kemi thirrur Shehajn, kemi thirrur dhe Sulën ku nuk u ra dakort.

Sa më shumë shtohen aktorët aq më vështirë bëhet. Nëse ka një njeri pro bashkëpunimit, unë ju sfidoj ta gjeni. Me Saliun apo Metën nuk bashkohem dot sepse thellë thellë nuk e besoj që Berisha është kundër Ramës. Përsa kohë jam kundër Ramës, do të jem dhe kundër Berishës, por jam pro koalicionit me gjithë të rinjtë.”