Një gjykatës në New Mexico urdhëroi Meta Platforms të paguajë 25 miliardë dollarë të mërkurën. Prokurori i përgjithshëm i shtetit kishte paditur Metën në vitin 2021 pas zbulimeve se Cambridge Analytica, një firmë britanike konsulence politike, kishte mbledhur të dhëna personale nga deri në 87 milionë përdorues të Facebook-ut përmes një aplikacioni të palës së tretë.
Shteti e akuzoi Metën se i kishte gënjyer përdoruesit e Facebook-ut në New Mexico në lidhje me atë se kush kishte qasje në të dhënat e tyre, si e trajton kompania gjuhën e urrejtjes dhe dezinformimin e postuar në platformë dhe politika të tjera të brendshme.
Kompania e dinte se palët e treta kishin qasje të gjerë në të dhënat personale të përdoruesve dhe toleronte gjuhën e urrejtjes ose përmbajtje të tjera të dëmshme kur kjo i sillte dobi kompanisë.
Anëtarët e jurisë më 25 shtator zbuluan se 26 nga 29 deklaratat e bëra nga kompania dhe udhëheqja e saj mbi këto çështje ishin mashtruese. Ata thanë se kompania kishte kryer më shumë se 43 milionë shkelje të ligjeve të mbrojtjes së konsumatorit të New Mexico-s, bazuar në numrin e përdoruesve të Facebook-ut ose banorëve të New Mexico-s që ishin audienca për secilën deklaratë mashtruese.
Në gjyqin e parë, i cili përfundoi në mars, një juri në Santa Fe zbuloi se Meta i kishte mashtruar përdoruesit në lidhje me sigurinë e përdoruesve të rinj në platformat e saj Facebook, Instagram dhe WhatsApp dhe urdhëroi kompaninë të paguante 375 milionë dollarë në gjoba civile.
Pas një faze të dytë të atij gjyqi, një gjyqtar urdhëroi kompaninë të paguante 567 milionë dollarë në një fond në New Mexico për shëndetin mendor të adoleshentëve dhe urdhëroi Metën të zbatonte masa për të mbrojtur përdoruesit adoleshentë të Facebook dhe Instagram në New Mexico.
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Burimi: Botë
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