Nga Eduard Zaloshnja

Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu, njoftoi dje se mbi 800 mijë banorë të rritur të Shqipërisë janë vaksinuar plotësisht ndaj Covid-19 (me të dyja dozat e vaksinave). Pavarsisht se vaksinimi i plotë nuk të mbron 100% nga infektimi, ai krijon imunitet që të mbron nga simptomat e rënda apo nga vdekja.

Po sa banorë tëtjerë e kanë fituar këtë imunitet në mnyrë natyrale (pasi e kanë kaluar Covid-19)?

Nga një ekstrapolim paraprak i një vrojtimi rigoroz statistikor ballkanik (i cili do tëpublikohet i plotë së afërmi), më rezulton se rreth 140 mijë banorë të rritur të Shqipërisë nuk planifikojnë të vaksinohen, ngaqë e kanë kaluar Covid-19. Pra, me afërsi, mund të thuhet se rreth 45% e banorëve të rritur të vendit kanëaktualisht imunitet (vaksinor apo natyror) ndaj Covid-19.

Duke vazhduar me ekstrapolimin e vrojtimit të sipërcituar, rreth 460 mijë banorë të tjerë të rritur janë të prirur ta kryejnë vaksinimin e plotënëvazhdim. Gjë që do ta çonte përqindjen e banorëve të rritur me imunitet (vaksinor apo natyror) ndaj Covid-19 në67%, ose 2/3 e popullsisë së rritur.