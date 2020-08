Specialistja e ISHP, Eugena Tomini, foli për situatën e krijuar në vend nga kornavirusi, teksa deklaroi se ka një trend në rritje të infektimeve, me një intensitet që përvijon nga 100-150 raste në ditë. Rastet e infektimit janë më tepër tek grupmoshat e reja, pasi këta të fundit po trengojnë neglizhencë ndaj Covid-19.

Sa i përket asaj që mund të ndodhë në vjeshtë, Tomini në News 24, u shpreh se pritet një situatë e vështirë, por që të gjitha strukturat janë në gatishmëri dhe do të bëjnë gjithçka për të bërë të pamundurën të mundur.

“Kemi një trend të lartë të përhapjes së virusit. Kemi një intensitet që përvijon me nga 100-150 raste në ditë. Janë evidentuar që kemi dhe raste në grupmoshë të re. të rinjtë po tregojnë një neglizhencë ndaj masave të koronavirusit.

Nuk mund të flas në emër të frikës, pasi për mjekët frika nuk ështe element i tyre. Vërtet Covid gjunjëzoi të gjithë, por dua të them që të gjitha strukturat janë në gatishmëri për të përballur situatën. Sigurisht që do të ketë vështirësi. Nuk mund ta mohojmë që do të ketë vështirë, por e pamundura do të bëhet e mundur. Do të jemi të gjithë në gatishmëri për të raportuar të gjitha rastet, deri në nivele madhore. Sigurisht që do të përballemi me problemet respiratore, por edhe me Covid njëkohësisht. Shpresojmë që të gjithë bashkë t’ia dalim”, ka thënë Tomini.

/e.rr