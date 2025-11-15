Pronarët e apartamenteve dhe shtëpive private që kanë nxjerrë pronat në shitje muajt e fundit janë tërhequr përkohësisht nga tregu, pasi po presin procesin e rivlerësimit me tatim 5% të pasurive të paluajtshme, që është përfshirë në paketën fiskale të Ministrisë së Financave e cila pritet të zabtohet më datë 1 janar të vitit të ardhshëm.
“Momentalisht një pjesë e madhe e apartamenteve që janë për rishitje po presin procesin e rivlerësimit dhe nuk po shiten. Vetëm një numër i vogël po kryejnë transaksione, kryesisht ata që kanë ndonjë hall ose problematikë dhe janë të detyruar të shesin. Ne konkretisht kemi kthyer disa kaparre, sepse shitësit janë tërhequr nga marrëveshjet”, thotë Ervin Demirxhiu, agjent i pasurive të paluajtshme.
Gjatë diskutimeve për hartimin e skemës, agjentët imobiliarë kanë kërkuar një normë më të ulët, 2–3%, por pavarësisht se 5% nuk konsiderohet optimale, sipas tyre do të ndihmojë në zhbllokimin e tregut.
“5% nuk është vlera më e mirë e mundshme, por është shumë më mirë se 15%. Sigurisht që një normë më e ulët do kishte një impakt më pozitiv për qytetarët, por edhe kjo është e pranueshme”, thotë Demirxhiu.
Nga procesi i ri i rivlerësimit pritet të preket një numër i konsiderueshem pronash ku pjesa më e madhe i përket pallateve të vjetra, të cilat kanë diferencë të madhe midis vlerës së vjetër të regjistruar dhe çmimit aktual të tregut.
“Mbi 90% e pronave të vjetra do të preken. Kushdo që ka blerë një apartament vite më parë e ka sot vlerën dyfish ose trefish më të lartë. Nëse një pronë është blerë 10 vite më parë me 100 mijë euro, sot mund të vlejë 250 mijë euro. Kjo krijon një diferencë tatimore 150 mijë euro, e cila me rivlerësim tatohet me një normë tre herë më të ulët se zakonisht”, shprehet Demirxhiu.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, rreth 168 mijë pasuri të paluajtshme iu nënshtruan për herë të fundit rivlerësimit, atëherë me normë 15%. Këtë herë, për shkak të uljes në 5%, pritet një numër shumë më i lartë aplikimesh.
