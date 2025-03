Mes tensioneve në rritje midis Evropës dhe SHBA-së dhe mes dy samiteve vendimtare të liderëve të BE-së për mbrojtjen, eurodeputetët po shkojnë në Strasburg për një seancë plenare të mbushur me debate të diskutueshme.

Të martën, më 11 mars, Komisioni Evropian do të prezantojë të ashtuquajturën “Direktiva e Kthimit” në Strasburg, një kuadër i ri ligjor që synon përshpejtimin e proceseve për riatdhesimin e azilkërkuesve të refuzuar në vendet e tyre të origjinës.

Në të njëjtën ditë, eurodeputetët do të japin një vlerësim të parë të propozimit, i cili synon të rrisë shkallën e kthimit të shtetasve të vendeve të treta që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në BE. Aktualisht, vetëm rreth një në katër shtetas të huaj të urdhëruar të largohen nga një vend anëtar i BE-së, deportohet në të vërtetë.

Një burim i njohur me këtë çështje i tha Euronews se propozimi i Komisionit nuk do të përfshijë diskutimin e “qendrave të kthimit”, qendrave jashtë BE-së ku migrantët do të priten në pritje të riatdhesimit. Ideja ka qarkulluar pasi Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ngriti çështjen.

Megjithatë, debati pritet të jetë i tensionuar, me partitë radikale të krahut të djathtë që bëjnë thirrje për procedura më të shpejta dhe politika më të rrepta për të luftuar migrimin e parregullt, ndërsa grupet e majta theksojnë nevojën për të mbrojtur të drejtat themelore të emigrantëve.