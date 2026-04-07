Presidenti Donald Trump ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara ndodhen në mes të “negociatave të nxehta” për të zgjidhur konfliktin me Iranin, duke lënë të kuptohet se diplomacia po bën përpjekjet e fundit për të shmangur një përshkallëzim total ushtarak.
Në një intervistë telefonike për Fox News, Trump refuzoi të jepte detaje specifike mbi bisedimet, por konfirmoi se po shqyrton me seriozitet propozimin e fundit të ardhur nga Islamabadi zyrtar.
Propozimi i Shehbaz Sharif: Dy javë armëpushim
Kryeministri pakistanez, Shehbaz Sharif, i cili po luan një rol kyç si ndërmjetës mes Uashingtonit dhe Teheranit, ka paraqitur një formulë për të ulur tensionet. Propozimi i tij përfshin dy pika kryesore:
Rihapjen e Ngushticës së Hormuzit nga ana e Iranit për një periudhë dyjavore si shenjë e vullnetit të mirë.
Një armëpushim të gjithanshëm prej 14 ditësh nga të gjitha palët e përfshira, për t’i dhënë kohë diplomacisë të arrijë një marrëveshje përfundimtare për përfundimin e luftës.
Sharif u shpreh optimist, duke thënë se përpjekjet diplomatike po përparojnë “në mënyrë të qëndrueshme dhe të fuqishme” dhe se rezultatet thelbësore priten në të ardhmen e afërt.
Reagimi i Shtëpisë së Bardhë
Shtëpia e Bardhë konfirmoi se Presidenti Trump është njoftuar mbi këtë plan. Sekretarja e Shtypit, Karoline Leavitt, i tha CNN-it se “një përgjigje do të vijë së shpejti”. Vetë Trump foli me konsideratë për kryeministrin pakistanez:
“Mund ta them këtë – se e njoh shumë mirë. Ai është një njeri shumë i respektuar, kudo,” tha Trump, duke lënë të hapur mundësinë e pranimit të afatit të ri.
Pritshmëritë për “lajme të mira”
Burime pranë negociatave sugjerojnë se ky propozim mund të jetë “dritarja e fundit” për të shmangur një sulm masiv amerikan ndaj Iranit, pas kërcënimeve të fundit të presidentit për pasoja katastrofike mbi infrastrukturën iraniane.
Nëse Trump pranon zgjatjen e afatit, kjo do të shënonte një kthesë të rëndësishme nga retorika e tij e ashpër e ditëve të fundit, duke i dhënë një shans tjetër paqes dhe stabilitetit në rajonin e Gjirit.
