Të gjithë presim me padurim çdo herë vitin e ri, sepse duam të shohim se çfarë do të na sjellë. Por viti i ri nuk sjell ngjarje pozitive për të gjithë. Sjell gjithashtu vështirësi dhe ndryshime që duhen bërë në mënyrë që jeta të evoluojë dhe të shkojë më tej.

Dashi

Viti i ardhshëm pritet të jetë nga vitet tuaja më me fat. Zeusin do ta keni “mbi vete”. E thënë thjesht, do t’ju ofrojë fat, gëzime, argëtim, dëshira, mund t’ju sjellë një dashuri të re apo edhe t’ju çojë në martesë. Do rrezatoni dhe do i shihni gjërat më me optimizëm se kurrë. Dilni, argëtohuni, flirtoni, rrezikoni!

Demi

I thoni “lamtumirë” vetes tuaj të mërzitshme, pasi me Uranin në “kokën” tuaj, jeta nuk do të jetë e njëjtë. Mund të zbuloni një anë të re të vetes, të fitoni më shumë besim, por edhe kurajo, veçanërisht në atë që ka të bëjë me çështjet personale dhe aspiratat tuaja.

Ky vit do të jetë plot pasion dhe energji, gjatë të cilit përpjekjet tuaja do të shpërblehen, për sa kohë që rrezikoni pak më shumë dhe dilni nga zona juaj e rehatisë. Ndonjëherë do të bëheni të pakëndshëm, herë të tjera do të dukeni të pavetëdijshëm, megjithatë, do të jenë situata kalimtare.

Akrepi

Do të ndryshoni perceptimet si për veten dhe parimet dhe më shumë për mënyrën se si i përjetoni marrëdhëniet tuaja. E rëndësishme është të kapërceni frikën e tradhtisë, të bëheni më të gatshëm për të kuptuar palën tjetër dhe të pranoni që “ndryshe” nuk është një kërcënim, por një propozim tjetër.

Nëse nuk e ndjen këtë në lëkurë, atëherë ose do të kesh të bësh me njerëz që do të të arrijnë në ekstrem me sjelljet e tyre provokuese ose do të mbeteni vetëm. Për sa kohë që kontrolli humbet, presionet juaj do të bëhet i padurueshëm. Ndaj kini reflekset e duhura dhe mos insistoni në një model që as nuk ju shërben më.

Luani

Do të jetë një vit që do t’ju vërë në lëvizje për të arritur disa nga synimet tuaja të rëndësishme profesionale, por edhe për t’u marrë me çështje komplekse me shtëpinë apo familjen. Rruga nuk do të jetë e lehtë pasi do t’ju duhet të tregoni vlerën tuaj, por edhe të mbroni të drejtën tuaj me vepra dhe jo me fjalë.

Në çdo rast, ndryshimet që do të bëhen në karrierë dhe në shtëpi do të jenë vetëm për mirë, por do t’i kuptoni, sapo të futeni në fushën e zhvillimeve. Nëse provoni diçka të re, të ndryshme ose inovative, shanset për sukses janë të larta. Do të humbni vetëm nëse kapeni pas asaj që keni bërë deri tani.