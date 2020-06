Task Forca për Turizmin është mbledhur ditën e sotme në Golem dhe një nga çështjet që u diskutua ishte aksioni i IKMT-së për të prishur ndërtimet pa leje në bregdet. Të pranishëm në mbledhje ishin ministri i turizmit Blendi Klosi, ministri i Brendshëm Sandër Lleshja, si dhe kryetarët e bashkive e prefektë.

Kryebashkiaku i Lezhës Pjerin Ndreu kundërshtoi mënyrën e veprimit nga ana e IKMT-së duke u shprehur se kryebashkiakët nuk janë ushtarë rreshti dhe se IKMT nuk mund të bëjë vendin rrëmujë.

Blendi Klosi: Në plazhet tona ka situatë anormale. Në 12 bashki të vijës sonë bregdetare ka çmime të ndryshme. Dymbëdhjetë kryetarë bashkie kanë çmime të ndryshme. Duhet të kemi unifikim. Nga veriu në jug nuk kemi unifikim. Pse është shtyrë data 15 nëntor për fund sezoni? Ju garantoj se nuk ju kërkon kush që të shkojë në plazh në këtë kohë. Pagesa juaj është me sezon. Ne duhet të kemi prioritet që në 12 muaj që vijnë për pushime këtu. ka më shumë hapësirë për më shumë biznes për operatorët turistikë.

Pjerin Ndreu: Barra për të përgatitur këtë sezon turistik bie mbi bashkitë, mbi ne. Nuk mund të ndodhë që të vijë IKMT e të bëjë rrëmujë e bashkia të mos ketë dijeni, kjo është e parregullt. IKMT duhet të vijë dhe të na informojë. Nëse vjen ti, ti më shkatërron turizmin. Nëse bëhet kjo, unë si bashki refuzoj të marr pjesë në të tilla aksione.

Ne nuk jemi ushtar rreshti. Nëse ju mendoni se jemi polici rreshti, harrojeni. Kemi punën tonë. Është bërë izolimi i kompetencave të pushtetit lokal. Duhet të biem dakord me pushtetin lokal. Ka 30 vjet objekti pa leje dhe tani në kohën e turizmit e shkatërrojmë. Bashkia është institucion serioz e ju duhet ta konsideroni atë.

Sandër Lleshaj: IKMT është një institucion serioz, që mban përgjegjësinë në një vend të pushtuar nga paligjshmëria. IKMT është përballur me paligjshmërinë dhe krimin në vend e këtë detyrë do të vazhdojë ta ruajë. IKMT ka marrëdhënie të drejtpërdrejta me shkelësin e ligjit dhe nuk ka raport me kryebashkiakun. IKMT do ta vazhdojë këtë punë në funksion të ligjit, me vendosmëri. IKMT e policia veprojnë drejtpërdrejtë dhe nuk marrin autorizim as nga ministri as nga kryetari i bashkisë, as nga Zoti vetë, por vetëm i përmbahen ligjit.

IKMT ka ndërhyrë për cilësinë më të mirë të turizmit. Ndërhyrja është që të kemi një bregdet jo afrikan, por europian. Nuk duhen ndërtime pa leje, nuk ka cuba që pushtojnë plazhin,. por ka rregull e ka standarde europiane. Jemi një vend që duhet të afrohemi me BE, e duhet që të kemi standarde europiane.

