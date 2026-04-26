Një atentat mafioz tronditi Lezhën këtë të diel, më 26 prill, ku humbën jetën bashkëshortët Kreshnik dhe Gentjana Mujeci, përkatësisht 39 dhe 32 vjeç. Çifti, prindër të katër fëmijëve, po udhëtonin në aksin Balldren–Torovicë, kur autorë ende të paidentifikuar u kanë zënë pritë dhe kanë qëlluar në drejtim të tyre me breshëri plumbash.
Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 14:50, në dalje të fshatit Balldren.
“Rreth orës 14:50, në dalje të fshatit Balldren, Lezhë, në rrugën Balldren–Torovicë, në rrethana ende të paqarta, është qëlluar me armë zjarri në drejtim të automjetit tip ‘Audi’, me drejtues shtetasin K. M., 39 vjeç, i cili udhëtonte së bashku me bashkëshorten e tij, shtetasen G. M., 32 vjeçe. Si pasojë e të shtënave, të dy kanë humbur jetën në vendngjarje. Shërbimet e policisë, pas marrjes së njoftimit, kanë shkuar menjëherë në vend dhe vijojnë kontrollet në zonë për lokalizimin dhe kapjen e autorëve”, njoftoi policia.
Kreshnik Mujeci ishte një emër i njohur për policinë. Në vitin 2017, ai ishte arrestuar së bashku me vëllain e tij, Lin Mujeci, pasi dyshoheshin si autorë të vrasjes së shtetasit Genc Mhillaj, ngjarje e ndodhur në vitin 2016.
Aktualisht, grupi hetimor vijon punën për identifikimin dhe kapjen e autorëve, si dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motiveve të kësaj ngjarjeje të rëndë.
