artia Demokratike ka hapur zyrtarisht garën e primareve, me kryetarët e degëve të cilët janë të vetmit pas kryetarit dhe sekretarit të përgjithshëm që janë votëbesuar njëherë apo disa nga baza e demokratëve.

Aktivisti politik dhe ish-kandidati për kryetar të Partisë Demokratike, Ibsen Elezi, në lidhje live me “Ora e Fundit” komentoi këtë zhvillim në Partinë Demokratike, ndërsa theksoi se këto nuk mund të quhen primare.

Sipas Elezit, Partia Demokratike nuk ka lista të sakta dhe ky tregues e cenon në thelb të gjithë procesin zgjedhor.

“Në primaret për kandidatin për kryetarin e Bashkisë Tiranë në thelbin e tij nuk kishte debate, as ide dhe dilnin disa figura që do votoheshin. Duke mos pasur lista të sakta, ata e cenojnë procesin. Nuk po zhvillohen në një proces demokratik, janë të manipuluara”, tha ai.

Ai shtoi më tej se disa deputetë të PD kanë shfaqur sjellje servilosjeje ndaj Berishës me synimin që t’i fusë në lista të sigurta në zgjedhjet e 11 majit 2025.

“Thelbi i kësaj servilosje, nuk është kot. Ata njerëz arrijnë shkallën e servilizmit vetëm për të qenë në listën e sigurt”, tha ai.

Gazetari i javanews.al, Ardit Rada, ndau të njëjtin mendim me aktivistin Elezi teksa tha se procesi është i manipuluar dhe nuk ka garë të ndershme për primaret e Partisë Demokratike.

Sipas tij, mbajtja e primareve nënkupton debat publik dhe këtë nuk e ka dëshmuar Partia Demokratike në strukturat apo bazat e saj.

“Berisha artikuloi idenë e primareve dhe e hodhi në mjedisin politik në momentin që nisën telashet e tij me drejtësinë, SHBA dhe Lulzim Basha, Ai i ka përdorur primaret si gogol për të trembur deputetët, për t’i përdorur ata për kauzat e tij familjarët dhe personale, e kam fjalën me raportin që ka me drejtësinë dhe SHBA. Që të ketë primare, në radhë të parë duhet të ketë debat publik apo para anëtarësisë mes figurave në garë. Nga ana tjetër mungojnë mekanizmat që do duhet të bënin transparencë. Cfarë primaresh janë këto që kanë nisur me kritika brenda vetë PD-së dhe do mbarojnë me akuza, si herën e kaluar kur u zhvilluan për kandidatët e bashkive? Nuk janë demokratike, por është manipulim fund e krye”, tha ai.